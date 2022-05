iPhone 12 giảm xuống mức thấp kỷ lục

Chưa đầy 1 tháng, các đại lý tại Việt Nam đã 2 lần điều chỉnh giá iPhone 12 trên kệ hàng chính hãng. Hiện tại, sản phẩm được niêm yết ở một số đơn vị ủy quyền (AAR) dao động chỉ hơn 16 triệu đồng cho mẫu cơ bản.

Theo Nhịp sống kinh tế, iPhone 12 phiên bản 64 GB hiện ở mức 16,2 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giai đoạn đầu tháng 4 và thấp hơn 3,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 128 GB có giá 17,7 triệu đồng, thấp hơn 4,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Tại thời điểm này, giá iPhone 12 đã thấp hơn gần 10 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại lý còn tăng thêm ưu đãi đối với một số phiên bản nhất định. Ví dụ như iPhone 12 màu tím 64 GB hiện có giá 15,9 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng so với đầu tháng 5 và thấp hơn 2 triệu đồng so với tháng 4. iPhone 12 mini cũng được điều chỉnh giá bán về mức 15 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.

Nguyên nhân khiến giá iPhone 12 giảm kỷ lục trên thị trường được cho rằng do Apple sắp ra sản phẩm mới cùng thị trường đang trong quý 2 ảm đạm thường niên và các AAR vừa về một đợt hàng lớn nhằm khắc phục tình trạng khan hàng của các model thuộc iPhone 13 series. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá của iPhone 12 cũng giúp cạnh tranh tốt hơn với hàng xách tay, đang có giá thấp hơn khoảng 4-5 triệu đồng so với hàng chính hãng thời điểm này.

iPhone 12 ra mắt vào tháng 10/2020 và có thiết kế không khác biệt nhiều so với iPhone 13. Mẫu máy này sử hệ thống camera kép nâng cao bao gồm 1 camera chính 12MP khẩu độ F/1.6 và một camera góc siêu rộng 12MP khẩu độ F/2.4. Máy sử dụng màn hình 6,1 inch OLED, chip A14 Bionic, 4GB RAM và cấu hình cao nhất 256GB. iPhone 12 có sạc không dây MagSafe, với việc sử dụng nam châm được tối ưu hóa ở mặt lưng của thiết bị cũng với những tinh chỉnh kỹ thuật.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn