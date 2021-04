Đoạn video được ghi lại như một lời tạm biệt dành cho tư lệnh mãn nhiệm của lực lượng tàu ngầm. Người kế nhiệm của lực lượng này nhậm chức vào đầu tháng 3 vừa qua.

Thủy thủ bên trong tàu ngầm KRI Nanggala đứng quanh một thành viên thủy thủ đoàn đang chơi guitar, cùng nhau ca hát vui vẻ. Ông Heri Oktavian, chỉ huy tàu ngầm KRI Nanggala 402, cũng góp mặt trong video. Các thủy thủ hát: "Dù tôi không sẵn sàng thiếu đi bạn, tôi không sẵn sàng sống mà không có bạn. Tôi vẫn chúc những điều tốt nhất đến với bạn". Ca sĩ thể hiện thành công bài hát này là Erix Soekamti đã chia sẻ đoạn video trên Instagram, khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Thủy thủ của tàu ngầm gặp nạn hát bài ca có ý nghĩa tạm biệt. Ảnh: ABC

Ngày 26-4, quan chức quân sự Indonesia xác nhận đã tìm thấy tàu KRI Nanggala và tìm hướng trục vớt tàu ngầm bị chìm ở biển Bali. Phát ngôn viên của Hải quân Indonesia cho biết hoạt động trục vớt vẫn đang được thảo luận với các chuyên gia và các cơ quan quốc tế. Các chuyên gia cho rằng việc trục vớt tàu ngầm từ vùng nước sâu sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi các thiết bị trục vớt chuyên dụng.

Indonesia công bố đoạn video đau lòng, trục vớt thi thể nạn nhân từ biển sâu

Theo chuyên gia quốc phòng Swee Lean Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore), hải quân Indonesia hy vọng trục vớt tàu ngầm để hỗ trợ điều tra. Xét về kỹ thuật, ông Collin Koh cho rằng việc trục vớt ở độ sâu hơn 800 m là khả thi. Tuy nhiên, việc này cần nhân lực và thiết bị chuyên dụng trong trục vớt biển sâu.

Ông nói với kênh truyền hình CNA: "Không tàu cứu hộ tàu ngầm nào đã được điều đến hoặc cam kết điều đến hỗ trợ Indonesia có khả năng trục vớt ở độ sâu trên. Do đó, cần tàu trục vớt chuyên dụng với đội ngũ được đào tạo chuyên môn để làm việc này".

Những vòng hoa có tên các thành viên thủy thủ trên tàu ngầm gặp nạn được thả trôi trên nước. Ảnh: Reuters

Người Indonesia bày tỏ lòng kính trọng đối với những thủy thủ hy sinh trên tàu KRI Naggala-402. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 26-4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi lời cảm ơn tất cả các nước hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu ngầm Indonesia bị chìm. Trong khi đó, thân nhân các thủy thủ tập trung trên bờ biển Bali tiễn biệt những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi nhà chức trách trục vớt thi thể người thân của họ. Một số mang theo hương và hoa, tay nắm chặt những khung ảnh người đã mất. Một số chèo thuyền ra biển rải những cánh hoa xuống nước.

Wayan Darmanta, người có cháu trai I Gede Kartika là một trong số những người thiệt mạng, nói với đài ABC (Úc): "Chúng tôi đã giao con trai mình cho chính phủ. Giờ cháu đã ngã xuống trong vụ tai nạn này. Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ trả lại hài cốt của cháu cho gia đình".

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 (một trong năm tàu ngầm hiện tại Indonesia) mất tích vào sáng 21-4 trong lúc diễn tập phóng ngư lôi. Hôm 25-4, quân đội Indonesia thông báo phát hiện xác tàu ngầm KRI Nanggala 402 vỡ làm 3 phần dưới độ sâu khoảng 800 m ở biển Bali.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động