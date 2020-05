Hủy xử phạt 25 triệu đồng với quầy thuốc bị cho "tăng giá vô lý" khẩu trang

Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ

Ngày 26.5, ông Trần Đăng Ninh – Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, lãnh đạo cơ quan vừa ban hành Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Mỹ - chủ cơ sở kinh doanh tân dược Hoàn Mỹ - xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn.

Lý do, sau khi ban hành quyết định xử phạt, bà Mỹ có khiếu nại, Cục Quản lý thị trường đã xác minh, có căn cứ xác định bà Mỹ có mua một số hộp khẩu trang y tế giá 330.000 đồng/hộp, bán lại với giá 380.000 đồng/hộp.

Sở Tài chính Nghệ An cho biết việc mua bán như trên chưa đủ căn cứ để cấu thành hành vi “lợi dụng thiên tai dịch bệnh để tăng giá mua, bán bất hợp lý”.

Ông Trần Đăng Ninh cho biết sẽ tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cán bộ liên quan việc ban hành quyết định xử phạt hành chính nói trên. Đồng thời, ông Ninh cũng cho biết thêm tại thời điểm đó, dư luận bức xúc về việc nhiều cơ sở kinh doanh bán khẩu trang y tế giá cao, và có chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh.

“Cảm ơn Báo Lao Động đã phản ánh sự việc, giúp cơ quan quản lý thị trường thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ” – ông Trần Đăng Ninh nói.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 11.3, Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp Công an Nghệ An kiểm tra, phát hiện nhà thuốc Hoàn Mỹ (xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bán khẩu trang y tế với giá 380.000 đồng/hộp. Theo hồ sơ vụ việc, tại thời điểm này, chủ nhà thuốc mới bán được 2 hộp.

Chủ nhà thuốc là chị Trương Thị Mỹ trình bày do mua qua mạng xã hội giá 330.000 đồng/hộp, nên không có hóa đơn. Tuy nhiên cơ quan chức năng không chấp nhận mức giá 330.000 đồng/hộp như chị nói, mà căn cứ giá bán khẩu trang trước khi có dịch là 60.000 đồng/hộp, kết luận nhà thuốc này đã vi phạm quy định "lợi dụng thiên tai dịch bệnh (dịch COVID-19) để định giá hàng hóa bất hợp lý", xử phạt 25 triệu, buộc nộp ngân sách số tiền thu được do định giá bất hợp lý là 640.000 đồng.

Sau khi chị Mỹ khiếu nại, Cục Quản lý thị trường đã ban hành quyết định đình chỉ quyết định xử phạt, và ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt. Chị Mỹ cho biết đến nay vẫn chưa nhận được quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bản thân.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động