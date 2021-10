Huy động xe khách chở 400 người đi bộ từ các tỉnh phía Nam về quê

Vì hoàn cảnh khó khăn, 400 công dân phải đi bộ từ các tỉnh phía Nam về quê trốn dịch.

Tối 5/10, ông Hà Tiến Sơn - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bố trí khoảng 10 chiếc xe khách giường nằm, xe buýt để hỗ trợ vận chuyển đoàn 400 công dân đi bộ từ miền Nam về quê tránh dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 16h chiều cùng ngày, đoàn 400 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam đã về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 đóng ở đầu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa bàn xã Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Video cơ quan chức năng dặn đoàn công dân trước khi rời khỏi nơi nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An về quê.

Đây là các công dân quê Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc trở về quê từ miền Nam. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện nên họ chọn cách đi bộ để về quê.

Trước tình trạng này, các địa phương đã hỗ trợ họ bằng cách cho phương tiện vận chuyển qua từng địa bàn.

Sau khi đoàn người này về đến địa phận Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã huy động 13 xe ô tô gồm các xe buýt và xe tập lái để chở 400 công dân này qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tiếp tục bàn giao cho tỉnh Nghệ An.

16h chiều 5/10, đoàn 400 công dân đi bộ được hỗ trợ về đến đầu tỉnh Hà Tĩnh.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, cơ quan chức năng đã bố trí, phân bổ hành khách lên các xe để tránh tình trạng chen lấn hay xe quá đông. Các tài xế được điều động chở những công dân này đều đã được tiêm vắc xin và được trang bị bảo hộ đầy đủ.

Đến 20h tối cùng ngày, đoàn 400 công dân đã về đến tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng tỉnh này đã bố trí chỗ nghỉ ngơi, phát thức ăn nhanh cùng nước uống để người dân ăn và nghỉ ngơi.

Hà Tĩnh sau đó đã bố trí 13 chiếc xe buýt và xe tập lái để chở đoàn 400 người này đi qua địa bàn tỉnh.

Sau khoảng 30 phút nghỉ ngơi, lực lượng chức năng đã bố trí cho đoàn 400 công dân này lên các xe buýt, xe giường nằm tiếp tục hành trình đi qua địa bàn tỉnh và bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa có phương án hỗ trợ.

"Chúng tôi đã bố trí 5 xe buýt loại 24 chỗ, 3 xe giường nằm và một số xe tải tập lái để chở các công dân này. Sau khi họ ăn uống nghỉ ngơi, khoảng 20h30', đoàn công dân này đã lên xe và tiếp tục đi ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa", Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An nói và cho biết, các công dân thuộc địa bàn tỉnh sẽ được phân loại đưa đi cách ly tập trung hoặc đưa về địa phương.

Tối 5/10, đoàn 400 người về đến đầu tỉnh Nghệ An được bố trí vào khu nghỉ ngơi, ăn thức ăn nhanh.

Theo ông Hà Tiến Sơn, trong 2 ngày qua, đã có hơn 2000 công dân từ các tỉnh phía Nam về quê trốn dịch đi qua địa bàn tỉnh này. Tỉnh bố trí chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, phát thực phẩm ăn nhanh đồng thời hỗ trợ người dân tiếp tục hành trình về quê hương.

400 công dân đi bộ đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều được sắp xếp xe buýt đưa đi

Các công dân đi bộ từ các tỉnh phía Nam về quê đều có hoàn cảnh khó khăn.

Khi về đến tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng tỉnh này bố trí 10 chiếc xe khách, xe tập lái để chở đoàn 400 người này tiếp tục đi qua địa bàn để ra tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài số người đi bộ còn có đoàn đi xe máy cũng được cơ quan chức năng bố trí xe dẫn đường để đi qua địa bàn, đảm bảo an toàn, phòng dịch.

Tối muộn 5/10, từng đoàn người hồi hương từ các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục ùn ùn về. Mặc cho mưa tầm tã, người dân mong muốn được sớm trở về quê hương.

