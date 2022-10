Hưng Nguyên: Đền Ông Hoàng Mười điểm đến du lịch tâm linh

Đền Hoàng Mười nằm bên dòng Lam Giang

Đền nằm ở vị trí cảnh quan đẹp với phong cảnh non xanh nước biếc thật hữu tình. Trước mặt đền (hướng Nam) là dòng Lam Giang như một dải lụa xanh trải rộng, thuyền bè tấp nập ngược xuôi. Sông Cồn Mộc quanh co, uốn khúc ôm ấp quanh đền, đôi bờ là những đồng lúa bát ngát, xanh tươi. Phía sau, bên kia sông Cồn Mộc là núi Kỳ Lân, núi Dũng Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô với những dấu tích lịch sử, những rừng thông, bạch đàn bạt ngàn tươi tốt. Ngoài cảnh đẹp kỳ thú, từ lâu, đền đã nổi tiếng linh thiêng vì ở đây ngoài thờ Quan Hoàng Mười theo tín ngưỡng Đạo Mẫu, còn phối thờ các vị Song Đồng Ngọc Nữ Vị Quốc Công Thái Bảo Phúc Quận Công, Phụ Quốc Thượng Tướng quân Nguyễn Duy Lạc.

Đền Ông Hoàng Mười là một trong những điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của xứ Nghệ



Ông Hoàng Mười là một "Đức Thánh Minh" trong hàng các ông quan Hoàng của tín ngưỡng Đạo Mẫu, được nhiều người ngưỡng mộ và được thờ ở nhiều địa phương trong nước. Ông được giao cai quản về tâm linh - trấn giữ một vùng non nước dọc sông Lam, nên những nơi thờ Tứ Phủ theo Đạo mẫu Nghệ An đều thờ ông, nhưng chỉ là phối thờ. Đền thờ Ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên, còn có tên là đền Xuân Am (theo địa danh làng Xuân Am) hay Mỏ Hạc Linh Từ (theo địa hình thế đất núi sông của thuyết phong thủy).

Đền ông Hoàng Mười được xây dựng năm 1634 từ thời hậu Lê, với diện tích trên 1ha với những kiến trúc độc đáo. Công trình được chạm trổ công phu, các chi tiết long, lân, quy, phụng được chạm khắc sinh động, phản ánh được tư duy sáng tạo, sự tài hoa của nghệ nhân xứ Nghệ. Đây là một công trình văn hóa tâm linh có quy mô bề thế, với nhiều công trình kiến trúc có giá trị, đúng với quy mô truyền thống; gồm có tam quan, tắc môn, đài trung thiên, lầu cô, lầu cậu, tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, khu vực miếu mộ... Trong đền còn lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật quý, đặc biệt là 21 đạo sắc, bản thần tích chữ Hán và hệ thống tượng pháp có giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao. Theo nhân gian kể lại, ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại, được giáng trần để giúp đời. Người dân xứ Nghệ cũng lưu truyền các truyền thuyết về lai lịch, thân thế, sự nghiệp của ông Hoàng Mười với những nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam.

Năm 2019, lễ hội Đền Hoàng Mười được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia



Ngôi đền cũng là một địa điểm hấp dẫn để mọi người có thể khám phá những nét văn hóa đặc sặc gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Năm 2002, Đền ông Hoàng Mười được tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa. Năm 2019, lễ hội Đền Hoàng Mười được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Với sự linh thiêng được lưu truyền và lễ hội quy mô đền ông Hoàng Mười đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch của mỗi du khách khi đến thăm xứ Nghệ. Đây được xem là một trong sáu ngôi đền thiêng lớn nhất Nghệ An, mỗi năm đón hàng vạn người dân xứ Nghệ và du khách thập phương đến chiêm bái, cầu an, cầu lộc. Nhộn nhịp nhất Lễ hội giỗ ông Hoàng Mười từ ngày 8/10 đến 11/10 (âm lịch).

Du khách về với Đền ông Hoàng Mười



Vào những ngày này đã có rất đông du khách từ mọi miền tổ quốc hành hương về đây bái tế. Ban tổ chức lễ hội cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để lễ hội năm nay được diễn ra trang trọng tôn nghiêm, thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi về với lễ hội Đền ông Hoàng Mười./.

Tác giả: Kiều Hoa – Hà Huệ

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn