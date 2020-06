Hưng Nguyên công bố Quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an các xã, thị trấn

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã công bố và trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc điều động 25 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an viên các xã, thị trấn.

Trao quyết định điều động, bố trí công an chính quy về xã, thị trấn.

Đến thời điểm này, Hưng Nguyên đã điều động 56 đồng chí về đảm nhiệm chức danh Trưởng, phó công an xã và công an viên tại 18/18 xã, thị trấn. Mỗi xã bố trí 3 đồng chí phụ trách. Trong đó, thị trấn là địa bàn đặc thù, dân số đông được bố trí 5 đồng chí phụ trách.

Cán bộ chiến sỹ chụp ảnh lưu niệm.

Hiện Hưng Nguyên đã hoàn thành phương án bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng, phó, công an viên các xã, thị; đúng chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Huyện được tỉnh đánh giá đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt việc đưa công an chính quy về xã.

Tác giả: Hà Huệ - Hồng Sơn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An