Huda mang lễ hội Tết đậm màu sắc văn hóa đến miền Trung

Mùa lễ hội sôi động và tràn đầy hứng khởi

Những lễ hội đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân miền Trung mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ xa xưa, đời sống của người dân vốn gắn liền với các lễ hội cổ truyền như lễ hội Cầu Ngư, Bài Chòi, vía Bà, đấu vật,... Miền Trung những năm gần đây còn trở nên rộn ràng hơn với những sự kiện độc đáo, mới lạ mỗi khi Tết đến xuân về. Trong số đó, thương hiệu bia Huda đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân các tỉnh thành nơi đây bởi những ý tưởng lễ hội sáng tạo và ấn tượng.

Thương hiệu Huda đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô dành cho người dân miền Trung trong mùa lễ hội.

Với mong muốn đóng góp vào đời sống tinh thần của người dân quê hương những trải nghiệm văn hoá khác biệt, mới mẻ, thương hiệu bia Huda luôn mang đến cho miền Trung bầu không khí lễ hội sống động với sân khấu ca nhạc được dàn dựng hoành tráng, công phu, cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt như Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh hay Soobin Hoàng Sơn.

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, thương hiệu “đậm tình” một lần nữa khuấy động miền Trung bằng những trải nghiệm lễ hội đỉnh cao. Đặc biệt, ngay tại trung tâm không gian của sự kiện, hình ảnh của những lễ hội truyền thống đặc sắc mang đậm dấu ấn miền Trung đã được tái hiện vô cùng độc đáo qua công nghệ hiện đại, làm nức lòng người dân nơi đây. Sự kết hợp hài hoà giữa văn hoá truyền thống và nét hiện đại Được ra đời tại mảnh đất giàu truyền thống miền Trung, thương hiệu bia Huda không ngừng đổi mới để có thể song hành cùng sự phát triển của đời sống, từ đó, đem đến cho người dân quê hương những trải nghiệm tinh thần vô cùng giá trị.

Lấy cảm hứng từ bức tranh lễ hội đa sắc, Huda cho ra mắt chiến dịch Tết “Một vị bia, đậm muôn sắc Tết” để qua đó góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống có sức sống bền bỉ. Add video Sau khi ra mắt phim quảng cáo Tết ấn tượng, gói trọn thông điệp mà thương hiệu bia Huda muốn truyền tải trong dịp Tết Canh Tý, chiến dịch “Một vị bia, đậm muôn sắc Tết” từ Huda tiếp nối với chuỗi sự kiện vô cùng hoành tráng, diễn ra tại 4 tỉnh thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Nghệ An và Huế.

Tại lễ hội “Một vị bia, đậm muôn sắc Tết”, khách tham dự miền Trung không những được “du xuân” trong không khí Tết cổ truyền quê hương, mà còn trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ đến từ thương hiệu bia Huda như check-in cùng lon Huda khổng lồ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa thực, vừa ảo của lễ hội miền Trung qua những bức tranh 3D cùng loạt trò chơi dân gian hấp dẫn khác.

Lễ hội Tết “Một vị bia, đậm muôn sắc Tết” là sự giao thoa của nét đẹp lễ hội truyền thống và những tiết mục sôi động mang hơi thở thời đại

Không khí đêm hội càng trở nên bùng cháy hơn nữa với sự xuất hiện của dàn khách mời được yêu thích nhất hiện nay như Soobin Hoàng Sơn, S.T., DJ Minh Trí cùng các tài năng của Huda Central’s Top Talent 2019. Các nghệ sĩ trẻ cống hiến hết mình cho sân khấu với những ca khúc đình đám và bản phối rộn ràng không khí Tết, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với giới trẻ miền Trung. Chiến dịch “Một vị bia, đậm muôn sắc Tết” là món quà đầu năm mới ý nghĩa từ Huda, hứa hẹn nhiều sự kiện ý nghĩa và hoạt động hấp dẫn từ thương hiệu “Đậm tình” dành cho người dân miền Trung trong năm 2020.

Trong suốt gần 3 thập kỷ gắn bó với miền Trung, thương hiệu bia Huda đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần người dân nơi đây. Chào đón năm mới Canh Tý 2020, Huda cũng góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua hoạt động tặng 8.000 phần quà Tết tới các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt dọc khắp 9 tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Huda đã tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm, tại 4 tỉnh thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Nghệ An và Huế cùng hàng loạt hoạt động hấp dẫn lấy cảm hứng từ các lễ hội Tết lớn tại miền Trung. Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình, truy cập Fanpage Huda Beer

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ