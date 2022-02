Hú vía đoạn clip bố bế con tuột tay khiến bé ngã ngửa, bà lao vào hét lên sợ hãi

Trượt tay, trượt chân khiến bản thân bị ngã hay rơi vật gì đó là điều mà ai cũng có thể phải. Bình thường thì không sao nhưng nếu trên tay của bạn đang bế con nhỏ thì câu chuyện lại hoàn toàn khác bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí khiến bé bị chấn thương sọ não nếu cú ngã quá mạnh.

Clip ghi lại khoảnh khắc ông bố hẫng tay khi bế con nhỏ khiến bé ngã ngửa ra sau trong phút chốc

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bất ngờ khi ông bố bế con nhỏ trên tay, con ngã lộn ngửa ra phía sau khiến ai xem cũng cảm thấy hú vía

Sự việc này xảy ra vào gần 21 giờ ngày 13/2 được camera an ninh của gia đình lắp ở phòng khách ghi lại. Trong đoạn clip dài 18 giây được đăng tải có thể thấy người bố vế đến nhà thì con trai lớn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy bố. Thấy anh chạy ra, bé gái chừng 1 tuổi cũng chập chững chạy ra đón bố.

Lúc đó, ông bố tay bên trái bế con trai lớn, rồi ngồi xuống đưa tay bên phải ra phấn khởi đón con gái nhỏ rồi bế 2 anh em lên. Bố vừa nhấc con gái lên hông thì trượt tay và bất ngờ bé lộn ngửa ra sau. Rất may mắn, người đàn ông nhanh tay đưa chân ra đỡ, kịp kéo lại giúp bé không ngã đập đầu xuống sàn nhà.





Thật may ông bố đưa chân ra đỡ, kịp kéo lại giúp bé không ngã đập đầu xuống sàn nhà.

Chứng kiến khoảnh khắc này, bà đang ngồi xem tivi ở ghế sofa vội vàng lao tới đỡ lấy bé và hét lên "ôi trời đất ơi". Mẹ của các bé đang ở trong phòng bếp cũng hoảng hồn chạy ra đỡ con.

Sau khi đăng tải lên MXH, tình huống này khiến bát cứ ai xem cũng cảm thấy sợ hãi, ngoài ra đây cũng chính là bài học để các bậc phụ huynh rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn khi bế con nhỏ trên tay. Bởi có những tai nạn xảy ra rất bất ngờ mà mình không lường trước được, trẻ nhỏ còn non nớt, chỉ cần một thương tích nhỏ cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.

"Mình nín thở khi xem khoảnh khắc này luôn. Nếu lúc đó ông bố chậm một vài giây thì rất có thể em bé đã ngã đập đầu xuống đất từ vị trí khá cao và hậu quả sẽ khôn lường. Bế con nhỏ luôn có những pha nguy hiểm mà không phải ai cũng lường trước được, vì thế xem những video này rồi tự nhắc bản thân mình và người thân của mình phải cẩn thận và cảnh giác hơn nữa khi bế con nhỏ, cháu nhỏ mọi người ạ", tài khoản Hà Minh bình luận.

"Xem xong clip mình phải gửi luôn cho chồng mình xem. Cũng hay có cái trò bế 2 con ở 2 tay thế này, trẻ con hiếu động, nếu nó ngã cổ ra sau mà không kịp đỡ thì dễ có tai nạn lắm", Bảo Ngân bày tỏ.

"Có lần mình đang đi thì vấp phải chiếc dép cũng trượt chân bị ngã, trên tay bế con 2 tuổi. Thật sự may mắn khi chồng đi đằng trước kịp quay lại đỡ. Sau cú ngã đó mình bế con lúc nào cũng thấy run run. Nhà có trẻ nhỏ thì nên dọn dẹp gọn đồ chơi vào không dễ ngã lắm các mẹ ạ", Hải Linh nói.

Trước đó, vào tháng 7/2022, MXH cũng đăng tải một đọan clip ghi lại tình huống vô cùng nguy hiểm và phản xạ cực nhanh của ông bố đã cứu sống con trai mình.

Cụ thể, một gia đình 4 người đang có mặt ở một căn phòng, dưới nền nhà bày la liệt đồ chơi. Trong khi ông bố và con gái ngồi xem ti vi thì người mẹ bế con trai nhỏ từ bàn ăn đi ra. Người phụ nữ bất ngờ bị trẹo chân, ngã đập mặt xuống đất, đứa con nhỏ trên tay cũng theo đà ngã xuống theo. Trong tích tắc nguy hiểm đó, người bố ngồi trên ghế sofa đã "nhanh như chớp" đưa hai chân đỡ để đầu con nhỏ không đập xuống sàn.

Hành động chớp nhoáng của người bố này đã nhận được phản ứng tích cực từ cư dân mạng, nhiều người còn đặt cho anh biệt danh "ông bố siêu nhân".

