Hot girl trường Du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Dân Việt

Tối 12/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trên Dân Việt, cơ quan này đã tạm giữ 3 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng gồm: Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị), Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP.Huế) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ phường Phường Đúc, TP.Huế).

Trước đó, khoảng 13h30' ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP.Huế) bắt giữ Hằng (sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng du lịch Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Lúc này, Hằng quanh co, ngoan cố chối tội, không khai báo, có những biểu hiện, hành động cản trở, thách thức lực lượng công an. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, đấu tranh sắc bén, sau 1 ngày 1 đêm thì Hằng mới cúi đầu nhận tội.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 2 đối tượng Quang, Dung và nhiều đối tượng khác là thanh niên, dân xã hội và là sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng liên quan đến đường dây ma túy do Minh Hằng cầm đầu. Thời điểm này, công an thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly mà một số dụng cụ.

Qua thử test nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Hằng là đối tượng điều hành đường dây ma túy, mua hàng từ TP.HCM, vận chuyển theo đường xe khách sau đó đưa về Huế giao cho Quang và Dung cùng nhiều đối tượng khác giao dịch, phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi của các đối tượng khác liên quan đến đường dây ma túy này tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP.HCM…