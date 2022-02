Họp khẩn vụ công ty bất động sản dựng trò ‘sốt đất’ chạy như giặc

Trưa ngày 22/2, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), nơi diễn ra việc mua bán đất nền gây xôn xao dư luận 2 ngày qua.

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Khánh cho biết: “Lãnh đạo huyện Lộc Ninh sau khi nắm tình hình đã có chỉ đạo. Ngay trong chiều nay, tại UBND xã Lộc Khánh sẽ diễn ra cuộc họp khẩn để đưa ra hướng xử lý về vụ việc”.

Cũng theo vị này, khu đất trống được dựng rạp, tổ chức giao dịch mua bán đất trong clip xuất hiện trên mạng xã hội không phải là một dự án bất động sản.

“Khu đất đó trước đây họ mua lại là đất nông nghiệp hơn 1ha, sau đó họ tự phân ra từng lô nhỏ để thực hiện giao dịch mua bán chứ không phải một dự án bất động sản”, lãnh đạo xã Lộc Khánh nói và cho biết thêm ngay khi thấy có nhiều xe ô tô cùng đông người, UBND xã đã chỉ đạo công an, dân quân đến nắm tình hình, giữ an ninh trật tự. Khi lực lượng chức năng đến thì phía công ty bất động sản nói không tổ chức sự kiện nữa. Tuy nhiên, khi lực lượng vừa về thì công ty lại tổ chức, vụ việc diễn ra rất nhanh rồi kết thúc, sau đó clip lan truyền trên không gian mạng.

Nhân viên chào bán sản phẩm trên khu đất trống

Khi PV Tiền Phong hỏi, vào thời điểm công ty bất động sản tổ chức sự kiện, phía địa phương đã có động thái gì?, lãnh đạo xã Lộc Khánh nói: “Lực lượng chức năng đã mời một số người liên quan về làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người không xin phép. Ngoài ra, khi yêu cầu cung cấp các giấy tờ pháp lý liên quan thì họ chưa cung cấp được”.

Trước đó Tiền Phong đã phản ánh, ngày 21/2, mạng xã hội xôn xao clip ghi cảnh lãnh đạo và nhân viên công ty bất động sản liên tục chạy, chốt giá đất nền, tạo cơn sốt đất.

Clip dài khoảng 4 phút ghi lại ở một bãi đất trống, bên cạnh con đường có hàng chục chiếc ô tô đang đậu. Một số nhân viên của công ty bất động sản mặc vest cầm cặp da và sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với một MC.

Nhân viên công ty bất động sản liên tục từ khu lều bạt chạy đến chỗ MC nói "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, 29... khách đặt cọc rồi nhé". Sau đó MC thông báo lại lên loa lô đã chốt cọc trong tiếng nhạc inh ỏi.

Your browser does not support the video tag.

Clip bán đất gây xôn xao dư luận

Đoạn clip được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng không gian mạng. Nhiều người cho rằng sau Tết đất bỗng dưng sốt. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư bất động sản nhận định, đây chỉ là chiêu trò dàn dựng, làm thị trường ảo.

Khu đất được dựng rạp rao bán trên thuộc tổ 5, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Công ty bất động sản có trụ sở tại tỉnh Bình Dương là đơn vị xuất hiện trong đoạn clip nói trên.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong