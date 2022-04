Họp Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022

Quang cảnh cuộc họp

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Làng Sen năm 2022 đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai. Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung tuyên truyền về Lễ hội; xây dựng và ban hành thể lệ Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”; xây dựng và ban hành Điều lệ Giải bóng chuyền và võ cổ truyền tỉnh Nghệ An năm 2022; xây dựng kịch bản chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen trình UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng chương trình tổng thể Lễ hội Làng Sen và kịch bản tổ chức đoàn diễu hành, đoàn rước; lập danh sách đại biểu mời dự các hoạt động Lễ hội Làng Sen;...

Về công tác tuyên truyền, đã tổ chức tuyên truyền trên các cụm cổ động chính trị của tỉnh; từ ngày 10/5/2022, sẽ chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pano, áp phích, băng rôn, cờ phướn… trên các trục đường chính của TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Dự kiến chiều ngày 5/5, sẽ tổ chức Họp báo về các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2022; Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022. Chương trình Nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại đền Chung Sơn, Kim Liên - Nam Đàn.

Phần lễ gồm các hoạt động: Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; Lễ diễu hành về quê Bác; Lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên; Lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân vận động Làng Sen; Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen và “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc” gắn với kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần hội gồm các hoạt động: “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022” tại Nghệ An; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và Cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”; Trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ; Cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn”; Trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An; Hội trại thanh niên và tổ chức trò chơi dân gian do huyện Nam Đàn chủ trì tổ chức; Giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền tại Lễ hội làng Sen; Chương trình tổng kết Lễ hội Làng Sen.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội Làng Sen; công tác tổ chức đoàn diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về Khu di tích Kim Liên; phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm tổ chức Lễ hội làng Sen; chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm tổ chức lễ hội; đảm bảo ổn định nguồn điện trong các ngày diễn ra các hoạt động Lễ hội Làng Sen (từ ngày 16-19/5/2022) tại các địa điểm thành phố Vinh, Nam Đàn để các hoạt động Lễ hội Làng Sen được tổ chức thành công và đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau 2 năm không tổ chức Lễ hội Làng Sen do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay tỉnh tổ chức Lễ hội Làng Sen với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động hơn. Vì vậy, đề nghị các thành viên Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022 chuẩn bị chu đáo các nội dung theo kế hoạch; các ngành, địa phương theo phân công nhiệm vụ xây dựng phương án tổ chức cụ thể, phù hợp.

Về công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT chỉ đạo cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về Lễ hội Làng Sen và các hoạt động liên quan sâu rộng, bài bản, sắc nét.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn