Hỗn chiến kinh hoàng trên phố Xã Đàn, 27 đối tượng bị đề nghị truy tố

Tuýp sắt được công an thu giữ sau trận hỗn chiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 21 bị can (tuổi từ 17-20) tội danh Giết người, 6 bị can tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án trên xảy ra hơn 1 năm trước gây xôn xao dư luận là vụ hỗn chiến kinh hoàng trên phố Xã Đàn (Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, khuya 12/6/2019, do mâu thuẫn từ trước nên Trần Duy Hải bị nhóm thanh niên bịt mặt, mang tuýp hàn dao nhọn đuổi đánh trên đường Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy. Hải chạy thoát và cho rằng bị nhóm của Kiệt - Duy truy sát nên rủ thêm một số người lên mạng chửi, thách đố đánh nhau với đối phương.

Tối 13/6, Hải gặp Duy khi đi đổ xăng trên phố Hào Nam, quận Đống Đa và bị Duy cùng đội bạn đánh hội đồng. Hải đã bỏ chạy rồi bàn với 10 người, trong đó có Hoàng Đức Hồng và Nguyễn Mạnh Cường chuẩn bị hung khí rồi thách đấu nhóm Kiệt – Duy. Do bị đánh vào đầu, choáng váng nên Duy Hải ở lại quán Internet, không tham gia cùng nhóm bạn.

Nhận lời thách đấu, Kiệt và Duy rủ gần 30 người mang theo ống tuýp gắn dao phóng lợn để đến điểm hẹn gặp nhóm của Hải. 23h ngày 13/6/2019, hai nhóm thanh niên dàn trận trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Thấy phía Kiệt và Duy có đông người và dùng vũ khí nguy hiểm nên nhóm của Hải bỏ chạy.

Hai toán thanh niên dùng xe máy đuổi chém nhau dọc qua nhiều tuyến phố. Do yếu thế, nhóm của Hải bị đối phương tấn công khiến nhiều người bị thương, trong đó Hoàng Đức Hồng bị chém 23 nhát gây thương tích 36%, Nguyễn Mạnh Cường tổn hại 10% sức khỏe.

Vụ hỗn chiến trong đêm kết thúc khi nhóm Kiệt giành lợi thế và tự bỏ đi. Những người bị thương được bạn đưa đi cấp cứu.

Trong vụ án Trần Gia Kiệt được xác định cầm đầu nhóm bị can Giết người.

