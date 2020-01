Hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, một người bị chém đứt lìa cẳng tay

Đoạn clip hỗn chiến khiến Cường bị chém lìa cẳng tay được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 1/1/2020, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ chém nhau kinh hoàng xảy ra trên địa bàn khiến một người bị chém đứt lìa cẳng tay trái.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/12/2019, Kim Hoài Vũ, SN 1996, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có mâu thuẫn với Nguyễn Thị Thu Hường, SN 1985, ngụ xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh.

Your browser does not support the video tag.

Kim Hoài Vũ tại cơ quan công an.

Vào khoảng 10h ngày 27/12, Hường rủ Nguyễn Chí Cường, SN 1982, Nguyễn Minh Cảnh, SN 1979, cùng ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh và 4 người bạn khác đến nhà cha vợ của Vũ ở xã Mỹ Hoà tìm Vũ giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Khi gặp cha vợ Vũ, Hường xin số điện thoại của Vũ rồi gọi điện hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Hường hẹn vũ đến khu vực ao sen thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Vũ đem theo 2 con dao tự chế dài khoảng 60 cm rồi rủ thêm Trần Quốc Thắng, SN 1996, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh và Ngô Minh Chánh, SN 1993, ngụ thị xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh đi đến điểm hẹn trên.

Khi đi đến quán cà phê Thiên Thai gần điểm hẹn, Vũ đưa cho Chánh một con dao tự chế nhưng không gặp nhóm của Hường nên nhóm của Vũ chạy về khu vực phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.

Khi đến khu vực đèn xanh – đỏ, thuộc phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, nhóm Vũ thấy nhóm của Hường chạy theo phía sau nên Vũ và Chánh mỗi người cầm 1 cây dao tự chế mang theo bước xuống xe.

Cùng lúc này, nhóm của Hường có tổng cộng 7 người cũng có cầm theo dao, mã tấu bước xuống xe xông vào chém nhau với Vũ và Chánh.

Trong lúc hỗn loạn, Vũ chém Cường đứt lìa cẳng tay trái rồi Vũ bỏ chạy lên dốc cầu gần đó nhưng bị Cảnh chặn lại. Cảnh định chém Vũ nhưng bị Vũ vung dao chém lại trúng cánh tay phải gây thương tích, xong Vũ bỏ chạy.

Sau đó, Cường và Cảnh được đưa đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Ngày 29/12, Vũ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin