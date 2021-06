Hơn 1.300 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp QL7 qua Nghệ An

Một đoạn QL7 qua tỉnh Nghệ An - Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ VN cho hay, QL7 còn là hành lang giao thông Đông Tây quan trọng đi qua các trục giao thông theo hướng Bắc - Nam của Việt Nam là QL1A, đường Hồ Chí Minh và QL15A và đường cao tốc Bắc - Nam. Tuyến quốc lộ này là trục giao thông phục vụ thúc đẩy, phát triển dân sinh, kinh tế, văn hoá ở khu vực miền tây Nghệ An và củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ biên giới khu vực miền Trung.

"Đoạn tuyến QL7 kết nối từ QL1 tại thị trấn Diễn Châu đến thị trấn Đô Lương, dài khoảng 36 km đã được quyết định đầu tư tại Quyết định số 3919/2008 của Bộ GTVT. Dự án triển khai dở dang và phải đình hoãn theo Nghị quyết số 11/2011 của Chính phủ. Do đó đoạn tuyến vẫn được khai thác với kết cấu mặt đường láng nhựa đã xuống cấp, gây khó khăn cho các phương tiện vận tải đường dài trên QL7 từ biên giới về QL1, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao", Tổng cục Đường bộ VN thông tin.

Bộ GTVT đã có Quyết định số 4109/2014 phê duyệt dự án đầu tư xử lý sụt trượt khắc phục hậu quả mưa lũ trên QL7, đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1) để xử lý cấp bách 7 vị trí đảm bảo giao thông. Do không bố trí được nguồn vốn nên dự án không triển khai và phải khắc phục xử lý tạm thời đảm bảo giao thông do bão lũ gây ra, đảm bảo thông tuyến. Để đảm bảo ổn định nền đường lâu dài, cần phải kiên cố hóa bằng các giải pháp để phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, dự án sẽ cải tạo nâng cấp đoạn Km0 - Km36, có điểm đầu tại Km0+00 thuộc thị trấn Diễn Châu (giao với QL1A). Điểm cuối tại Km36+00 thuộc thị trấn Đô Lương. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 36km. Bên cạnh đó, dự án cũng xử lý sụt trượt khắc phục hậu quả bão lũ đoạn Khe Thoi - Nậm Cắn có điểm đầu tại Km129+020 thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối Km219+020 thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Km0 - Km36 có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Đoạn xử lý các vị trí sụt trượt khắc phục hậu quả do mưa lũ đoạn Khe Thoi - Nậm Cắn (đoạn Km170+191 - Km170+796) có tổng mức đầu tư hơn là 91 tỷ đồng. Nguồn vốn được đề xuất là từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn hợp pháp khác.

"Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025. Thời gian thi công các hạng mục công trình là 24 tháng sau khi bố trí vốn", Tổng cục Đường bộ VN cho biết.

