Hơn 100 trường hợp F2 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã âm tính với SARS-CoV-2

Cán bộ Bệnh viện Ung bướu chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Cách ly tại chỗ Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực cùng 12 cán và 25 bệnh nhân nội trú và 32 người nhà

Để đảm bảo an toàn, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã tổ chức cách ly tại chỗ khoa Cấp cứu – hồi sức tích cực cùng 12 cán và 25 bệnh nhân nội trú và 32 người nhà theo đúng hướng dẫn cách ly 1 khoa phòng tại quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 cuả Bộ Y tế.

Thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh gửi CDC Nghệ An xét nghiệm. Đồng thời triển khai phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ những nơi trong bệnh viện có liên quan đến bệnh nhân L.Q.Tr.

Còn 32 nhân viên của bệnh viện có tiếp xúc với bệnh nhân L.Q.T. đã rời khỏi bệnh viện về nhà, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã thông báo với cơ sở y tế địa phương thực hiện theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Lấy mẫu bệnh phẩm đang điều trị để xét nghiệm SARS-CoV-2

Đến nay, mẫu xét nghiệm của 101 trường hợp F2 là nhân viên y tế của bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân L.Q.Tr (là F1 đã mất không lấy được mẫu xét nghiệm), đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

"Do khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực nằm biệt lâp riêng, việc cách ly tạm thời được thực hiện kịp thời, đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ, nên đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An vẫn đang kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế của bệnh viện.

Hiện công tác khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh và các khoa phòng khác của bệnh viện vẫn đang triển khai thực hiện vừa đảm bảo an toàn vừa đáp ứng nhu cầu của khám chữa bệnh của nhân dân". ThS.BS Phạm Vĩnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống