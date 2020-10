Hơn 100 Cảnh sát bao vây, triệt phá đường dây đánh bạc 4-5 tỷ đồng/ngày

Pháp luật

Ngày 21/10, được sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tiến hành triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.