Hơn 1 tiếng rưỡi "đấu trí" với kẻ nổ súng bắn chết 2 người ở thành Vinh

Đại tá Phạm Hoài Nam - Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An người trực tiếp nói chuyện, thuyết phục nghi can Phú. (Ảnh FB)

Chiều 1/5, PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Hoài Nam - Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để được nghe kể về quá trình thuyết phục kẻ nổ súng bắn chết 2 người gây rúng động vào sáng 30/4, buông súng ra đầu hàng.

Theo đó, vào lúc 8h10' ngày 30/4, Công an TP. Vinh nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc nổ súng tại cổng nhà riêng của Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh) làm 2 người bị thương. Đối tượng Phú sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ.

Ngay khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng 2 Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đeo kính ngồi giữa) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Ban chuyên án. (Ảnh FB)

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Vinh, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương bố trí lực lượng mạnh, triển khai phương án bao vây, cô lập đối tượng; phong tỏa nhà ở đối tượng, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn và các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cùng với đó, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 người đàn ông đã tử vong.

Xe bọc thép và chó nghiệp vụ cũng được điều đến hiện trường để khi cần thiết sẽ tăng cường cho lực lượng chiến đấu.

Trong ngày nghỉ lễ 30/4, Đại tá Phạm Hoài Nam không trực nhưng khi nghe tin, ông liền khẩn trương đến hiện trường để cùng đồng đội sớm bắt được hung thủ, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đại tá Phạm Hoài Nam mặc áo tối màu, quần bò đứng trước cửa biệt thự nhà Phú. (Ảnh FB)

Vụ nổ súng làm 2 người thiệt mạng, khiến dư luận trong và ngoài tỉnh bàng hoàng. Đối tượng gây án lại đang ôm súng cố thủ trong ngôi biệt thự được xây dựng kiên cố, tường rào phía ngoài xây cao và có thép gai phía trên, cửa cổng khóa trái bên trong… Tất cả tạo nên một áp lực, gánh nặng rất lớn cho Ban chuyên án.

Tại hiện trường, nhiều phương án đã đặt ra theo bài bản nghiệp vụ chuyên nghiệp và tất nhiên bài toán đã tính đến tình huống xấu nhất. Trình tự là sẽ vận động đối tượng ra đầu hàng là cách tốt nhất nếu không được sẽ dùng vũ trang và tình huống cuối cùng là tiêu diệt.

Nghe qua các tình huống đặt ra, Đại tá Nam vốn là Trưởng phòng Hình sự đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh làm việc trực tiếp với đối tượng và được Ban Giám đốc nhất trí.

Cuộc gọi được đối tượng Phú bốc máy, “Tôi là Nam trinh sát hình sự đây, rất muốn làm việc với anh trước lúc chưa muộn”, Đại tá Nam nói qua điện thoại.

Dường như đối tượng đã nghe tên tuổi “Nam Long” (Biệt danh của Đại tá Phạm Hoài Nam) như thế nào rồi nên đối tượng yêu cầu cho xem mặt để xem có đúng không.

Sau khi xác nhận đó là Đại tá Nam, đối tượng chấp chận mở cửa cho Đại tá vào. Đại tá Nam làm động tác thể hiện là trong người không có vũ khí rồi bước vào trong.

Hai người ngồi nói chuyện, mỗi phút trôi qua khiến không khí ở bên ngoài ngôi biệt thự lại càng căng thẳng tột độ.

Sau đó, đối tượng Phú nói: Bây giờ anh (Đại tá Nam) lấy súng hay để tôi lấy súng? Đại tá Nam trả lời anh cứ lấy súng ra đây.

Phú kéo ngăn kéo tủ để gần bàn thờ ông địa lấy ra 1 khẩu K59, Đại tá Nam cầm súng tháo băng đạn kiểm tra thì thấy còn 1 viên đạn.

Đối tượng Phú được dẫn giải ra ngoài để đưa lên xe Công an. (Ảnh FB)

Nhanh chóng, Đại tá Nam xắc-xê súng (hành động kiểm tra súng còn đạn nữa hay không) cho an toàn rồi để súng xuống đất, dùng 1 chân dẫm lên.

Đối tượng Phú tiếp tục hỏi: Anh cần lấy thêm đạn nữa không, tui (tôi) đang còn nhiều. Đại tá Nam trả lời: Ở nhà còn mấy yến nên tôi không cần. Lúc này, cả 2 cảm thấy không khí thoải mái nhiều hơn.

Thế nhưng, sau đó đối tượng Phú xin được tắm rửa. Đại tá Nam vui lòng đồng ý nhưng thật ra đây là tình huống làm cho ông cảm thấy khó xử vì không hiểu sao đối tượng lại xin tắm. Lúc này Đại tá Nam phải đứng ngay cửa nhà tắm và xin lỗi vì việc làm bất đắc dĩ này.

Tắm xong, Phú xin pha 1 bát mì tôm rồi cả 2 châm xì gà hút.

Hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cả ban chuyên án và hàng ngàn người dân đứng ngoài cảm thấy nghẹt thở vì không ai biết được điều gì xảy ra bên trong căn biệt thự.

Đến 13h50’ ngày 30/4, cánh cổng toà biệt thự mở ra, đi trước là đối tượng Phú cùng với điếu xì gà đang hút dở. Tất cả vở òa, thở phào nhẹ nhõm.

Theo Đại tá Nam: Vấn đề ông quan tâm nhất là làm cho đối tượng cảm thấy thoải mái, dễ chịu để rồi nghe theo sự thuyết phục của mình. Đại tá cũng đề xuất không còng tay, để Phú hút nốt điếu thuốc cho thoải mái. Đây cũng là một thủ pháp nghiệp vụ đã từng áp dụng từ lý thuyết sang thực hành.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Vào đầu giờ sáng 30/4, một nhóm người đi ô tô đến nhà Cao Trọng Phú (59 tuổi, ở xóm 7 xã Nghi Kim, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau khi lời qua tiếng lại thì có tiếng súng chát chúa vang lên, ngay sau đó người dân phát hiện có 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà Phú. Nạn nhân tử vong được xác định là Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP. Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh). Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an được điều động đến hiện trường. Đến 13h50' chiều cùng ngày, được Công an thuyết phục, Phú đã ra đầu thú. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn đã bắn.

