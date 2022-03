Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Quang cảnh hội nghị

Lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các đề án

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe báo cáo 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng báo cáo 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Theo đó, căn cứ Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 25/12/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động số 19/CTr/TU ngày 1/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2021 và năm 2022; đồng thời, chỉ đạo các Ban Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Các Ban Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, bổ sung nội dung, phân công, đôn đốc các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm có nhiều đổi mới, triển khai bài bản, công phu, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các cấp các ngành, ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Các chương trình, đề án sau khi được ban hành đã được tổ chức quán triệt và triển khai nhanh vào thực tiễn; một số nội dung đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách và có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy có 21 nội dung. Đến nay, đã xây dựng, phê duyệt 14 nội dung và chuẩn bị phê duyệt 01 nội dung; 02 nội dung điều chỉnh tiến độ sang năm 2022, 03 nội dung thực hiện trong năm 2022 theo kế hoạch, 01 nội dung đề nghị không thực hiện. Cùng với triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ sung thêm 15 nội dung; đã phê duyệt 06 nội dung, 04 nội dung điều chỉnh tiến độ sang năm 2022; 05 nội dung rà soát lại, đưa ra khỏi chương trình.

Về xây dựng chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 6 nội dung, trong đó 02 nội dung đã phê duyệt; 01 nội dung đã thông qua và chuẩn bị phê duyệt; 01 nội dung xây dựng trong năm 2022, 02 nội dung sẽ phê duyệt sau năm 2022 theo kế hoạch.

Cùng với xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị cùng với nhân dân khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, nỗ lực thực hiện toàn diện các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Một số mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt kết quả phấn khởi như: Giữ được đà tăng trưởng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,43 tỷ USD; thu ngân sách đạt 18.936 tỷ đồng… Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm vững chắc; công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng…

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số chương trình, đề án, trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ, phải điều chỉnh thời gian thực hiện hoặc đưa ra khỏi chương trình làm việc. Năm 2021, có 6/28 chỉ tiêu không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp hơn so với mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, GDRP bình quân đầu người…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đã bám sát, chủ động xây dựng các đề án triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các đề án đã được lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, chọn việc lớn để thực hiện; chất lượng xây dựng án đề án được nâng cao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy cần phải rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án như một số nội dung phải lùi thời gian thực hiện do chất lượng đề án thấp; số lượng đề án xin bổ sung, xin rút không thực hiện còn nhiều. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc xây dựng các đề án.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các huyện, thành, thị ủy, các cấp ủy Đảng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp để rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU (hơn 3 năm thực hiện Kết luận số 76-KL/TU), các tổ chức cơ sở Đảng đã nhận thức đúng, thể hiện rõ chức năng hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, gắn xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện quy chế làm việc ở cấp ủy, quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các cấp ủy Đảng đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vũng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, có nội dung, phương thức lãnh đạo khoa học; xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực...

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của không ít cấp ủy cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, có nơi chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, còn để xuất hiện một số “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Vai trò của một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng...

Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ Bùi Thanh Bảo phát biểu

Đánh giá tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo. Theo Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ Bùi Thanh Bảo thì hiện nay việc kết nạp Đảng viên mới rất khó, vì hiện nay số đoàn viên đang sinh hoạt tại địa phương rất ít. Số lượng Đảng viên đi làm ăn xa rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ đề nghị cần tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại các tổ chức cơ sở Đảng.

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn Hoàng Thị Thu Trang đề nghị cần quan tâm đến các đồng chí Bí thư Chi bộ ở cơ sở. Đây là nhân tố hết sức quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở cơ sở. Tuy nhiên, sau sát nhập xóm, khối, bản thì mức phụ cấp của các đồng chí Bí thư Chi bộ ở cơ sở còn thấp, trong khi khối lượng công việc rất nhiều do địa giới hành chính mở rộng; công tác bồi dưỡng, tập huấn vẫn chưa được quan tâm. Vì vậy, đề nghị tăng mức phụ cấp và tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn đối với các đồng chí Bí thư Chi bộ ở cơ sở.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc quản lý Đảng viên, quần chúng đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn hiện đang là bất cập chung của cả nước. Vì vậy, cần phải nghiên cứu giải pháp để quản lý đối với Đảng viên, quần chúng đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng;

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW để xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về tỉnh Nghệ An. Dự kiến, tỉnh Nghệ An sẽ báo cáo Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW vào tháng 4/2023, dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn