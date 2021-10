HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Người Nghệ An ở các tỉnh phía Nam bay về quê cách ly tốn bao nhiêu?

Người dân quê Nghệ An làm thủ tục lên máy bay trên chuyến bay thương mại từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê cách ly vào tháng 8-2021 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 1-10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ngày 30-9, ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công văn đề nghị UBND TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nghệ An thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết (phương tiện vận chuyển, xét nghiệm SARS-CoV-2…) và di chuyển từ nơi cư trú tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Danh sách công dân và thời gian cụ thể sẽ được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An gửi cho đơn vị đầu mối của TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây là một trong những kế hoạch đón công dân mới nhất của tỉnh Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam có nguyện vọng trở về quê nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, sau khi có công văn trên, một công ty du lịch ở Nghệ An (thuộc Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4) xây dựng chương trình tổ chức vận chuyển hàng không và cách ly tập trung công dân Nghệ An trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo đó, công dân quê Nghệ An tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam có nhu cầu sẽ được đưa đón bằng máy bay về cách ly y tế tập trung 14 ngày tại các khách sạn tiêu chuẩn 3, 4 sao ở thị xã Cửa Lò.

Đơn giá trọn gói gồm vé máy bay, chi phí ăn ở, xét nghiệm trong vòng 14 ngày tại khách sạn và chi phí đưa đón từ sân bay Vinh về khu cách ly từ 1.450.000 đồng (trẻ em) đến hơn 9 triệu đồng (người lớn). Toàn bộ chi phí này do người dân chi trả 100%.

Theo đơn vị tổ chức, từ ngày 1 đến 15-10 có 4 chuyến bay, số lượng tối đa 233 khách/chuyến. Giai đoạn tiếp theo sẽ có 2 chuyến/tuần.

Nghệ An từng mở cổng thông tin trực tuyến cho người dân từ các tỉnh, thành phía Nam đăng ký về quê và sau đó có khoảng 26.000 người đăng ký.

Đầu tháng 8-2021, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 8 chuyến bay "0 đồng" đưa hơn 1.600 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em, người mắc bệnh… từ các tỉnh phía Nam trở về quê cách ly. Ngoài ra, còn có 2 chuyến bay thương mại, chi phí gần 9 triệu đồng/người từ TP.HCM về cách ly.

Hà Tĩnh: Đón 205 bà bầu, trẻ em về bằng ‘máy bay 0 đồng’ Bà bầu và trẻ em Hà Tĩnh về quê cách ly trên chuyến bay 0 đồng - Ảnh: DOÃN HÒA Chiều 30-9, tại sân bay Vinh, tỉnh Hà Tĩnh đã đón 205 người là phụ nữ đang mang thai và trẻ em từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê. Đây là chuyến bay miễn phí của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP.HCM tổ chức, để đưa thai phụ và trẻ em quê Hà Tĩnh mắc kẹt lại các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 về quê. Trong số 205 công dân Hà Tĩnh về quê đợt này có 96 thai phụ đang mang thai từ 36 tuần trở lên. Trước khi về quê, các thai phụ và phụ nữ đang chăm sóc con nhỏ đã được tiêm phòng vắc xin, xét nghiệm COVID-19 âm tính. Họ sẽ được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và khu cách ly ký túc xá Đại học Hà Tĩnh. Đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức 6 chuyến bay và 1 chuyến tàu hỏa đón hơn 2.200 công dân từ các tỉnh thành phía Nam về quê miễn phí.

