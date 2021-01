Học trò nhận án phạt nặng, HLV Văn Sỹ nói điều bất ngờ

Ngày 20/1, ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới ban hành 4 quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 1 giải Vô địch quốc gia LS 2021. Theo đó, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Đinh Văn Trường (số 12) của CLB Nam Định với hành vi phạm lỗi nghiêm trọng đối với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (số 88) của Hà Nội FC thuộc vòng 1 V.League.

CLB Becamex Bình Dương bị phạt 4 triêu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa ở trận mở màn V.League. Ban kỷ luật VFF đồng thời quyết định phạt câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng 2 triệu đồng do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng và TP HCM cuối tuần trước. Ngoài ra CLB Topenland Bình Định cũng bị phạt 2 triêu đồng do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh vừa qua.

HLV Văn Sỹ ủng hộ án phạt của ban tổ chức V.League

Về án phạt giành cho cầu thủ Đinh Văn Trường của Nam Định, trong bài trả lời phỏng vấn chính thức của kênh truyền thông đội bóng ông Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: "Tôi không có ý kiến gì và hoàn toàn ủng hộ quyết định kỷ luật của BTC giải. Bóng đá là một cái nghề, đôi chân của các cầu thủ quan trọng hơn tất cả, vì vậy tất cả các cầu thủ đều phải thể hiện tinh thần fair play và phải bảo vệ đôi chân cho nhau trong quá trình thi đấu đặc biệt là những cầu thủ đang nằm trong kế hoạch của đội tuyển Quốc gia.

V.League 2021 mới qua 1 vòng đấu, những quyết định nghiêm minh từ BTC giải sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn đối với cấp CLB. Hơn thế các đội bóng và cá nhân cầu thủ sẽ thi đấu tích cực và đẹp mắt hơn để giải đấu thành công, và chúng ta không phải chứng kiến những chấn thương đáng tiếc của các em, các cháu, nói tóm lại Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định mà BTC Giải đã đưa ra...

Về pha phạm lỗi của Đinh Văn Trường với Đỗ Hùng Dũng Tôi không nhận xét gì, nhưng Tôi mong các Bạn hãy lưu lại và hãy nhớ tình huống đó, để sau này khi có một tình huống tương tự thì chúng ta cũng sẽ chờ BTC giải đưa ra một hình thức xử phạt nghiêm minh tương tự như đã dành cho Đinh Văn Trường".

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại