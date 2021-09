Học sinh "hỗn chiến" trong nhà vệ sinh ở Bắc Giang

Sự việc được xác định xảy ra với nhóm học sinh lớp 11 tại Trường THPT Lục Ngạn 3. Một học sinh đã quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

"Hỗn chiến" trong nhà vệ sinh vì mâu thuẫn cá nhân

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (20/9), ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, trong giờ ra chơi tiết 1 (khoảng 7 giờ 45 phút), em Giáp Văn L., lớp 11A4 sang lớp 11A6 tìm em Nguyễn Quang H. để giải quyết mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Trong khi nói chuyện, do không kìm chế được cảm xúc, L. đá vào sườn H. Chứng kiến sự việc, em Hoàng Mạnh Q., lớp 11A6 vào kéo H. ra song Q. lại bị Nguyễn Văn T., học lớp 12A6 có mặt tại đó đánh.

Đến giờ ra chơi tiết 2 (khoảng 8 giờ 45 phút), em Q. và Phạm Văn Th., lớp 11A5 gọi H. ra nhà vệ sinh để nói chuyện và xảy ra xô xát.

Nhóm học sinh lớp 11 "hỗn chiến" trong nhà vệ sinh ở Bắc Giang (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong lúc xảy ra sự việc, em Đỗ Văn A., lớp 11A10 quay clip, gửi cho một số bạn học trong trường, sau đó clip lan truyền trên mạng xã hội thông qua tài khoản Đỗ Tuấn (có chủ tài khoản là người ngoài nhà trường).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã triệu tập giáo viên chủ nhiệm, học sinh, cha mẹ những học sinh liên quan để làm rõ sự việc và hạn chế phát sinh thêm mâu thuẫn.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT, đơn vị này đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD-ĐT, đồng thời chỉ đạo nhà trường phối hợp với công an xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Phê bình hiệu trưởng

Trao đổi thêm với PV Dân trí, ông Trần Tuấn Nam cho hay, Sở GD-ĐT đã ban hành văn bản số 1194/SGDĐT-VP phê bình Hiệu trưởng Trường THPT Lục Ngạn số 3 về việc lơ là trong công tác quản lý, chưa có biện pháp hiệu quả để xảy ra sự việc nêu trên.

Về quy tắc ứng xử học đường, theo ông Nam, ngay từ đầu năm học mới, Sở GD-ĐT đã có văn bản số 955/SGDĐT- GDTH, ngày 3/8/ 2021, về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Trong thời gian tới, đơn vị này tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tăng cường các biện pháp quản lý học sinh; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Sở GD-ĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lối sống, pháp luật cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Quan điểm của Sở GD-ĐT Bắc Giang đưa ra, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường để làm gương, giáo dục học sinh; kịp thời nắm bắt tình hình học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để có các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Sở cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh; chủ động, thường xuyên giữ mối liên lạc với chính quyền địa phương, cơ quan Công an trên địa bàn trường đóng để kịp thời nắm bắt tình hình học sinh, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học.

Được biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra một số vụ việc thanh thiếu niên đánh nhau.

Phần lớn các vụ việc xảy ra gần đây có sự chứng kiến của nhiều người, có người quay clip đưa lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Cơ quan chức năng đã nghiêm khắc xử lý các cá nhân liên quan dưới nhiều hình thức.

"Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, Sở GD-ĐT Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, nhà trường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lối sống, pháp luật cho học sinh", ông Nam nói.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí