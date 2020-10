Hoàng tử Brunei qua đời ở tuổi 38

Hoàng tử Azim, người đứng thứ tư trong danh sách kế thừa ngai vàng của hoàng gia cực kỳ giàu có tại quốc gia Đông Nam Á, qua đời sáng 24/10 tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Hoàng tử Azim là con trai thứ hai của Quốc vương Brunei.

Chính phủ Brunei không công bố nguyên nhân cái chết của hoàng tử, song truyền thông địa phương nói rằng hoàng tử đã phải nhập viện "một thời gian" và bị ung thư gan.

Hoàng tử Azim, con trai thứ hai của Quốc vương Brunei, dự một sự kiện ở New York năm 2013. Ảnh: AFP.

Tang lễ bắt đầu hôm 24/10 và hoàng tử được an táng cùng ngày tại Lăng mộ Hoàng gia ở Bandar Seri Begawan. Brunei đang trong thời kỳ quốc tang 7 ngày.

Hoàng tử Azim nổi tiếng với những bữa tiệc lớn với khách mời là những nghệ sĩ hàng đầu. Hoàng tử đã sản xuất một số bộ phim điện ảnh như "You're Not You" năm 2014, "The Happy Prince" năm 2018.

Hoàng tử Azim năm ngoái bị chỉ trích vì được cho là kêu gọi tử hình người quan hệ tình dục đồng tính, hành vi bị xem là tội ác ở đất nước Hồi giáo.

Lãnh đạo của một số quốc gia láng giềng đã bày tỏ lời chia buồn. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Azim "được biết đến với sự tốt bụng và hào phóng, cũng như cống hiến của anh cho các hoạt động từ thiện, giáo dục và thanh niên".

Đại sứ quán Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng Hoàng tử "sẽ luôn được nhớ đến một cách trìu mến". Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cũng gửi lời chia buồn trong một bài Facebook.

