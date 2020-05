Hoàng Mai: Một học sinh lớp 8 mất tích khi đi tắm biển

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 15/5. Theo đó, người bị nạn là em Hồ Sinh Hán, học sinh lớp 8I trường THCS Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Do buổi chiều được nghỉ học, em cùng 2 người bạn rủ nhau đi tắm tại bãi biển gần nhà. Trong lúc bơi ra xa, không may gặp cơn sóng lớn ập vào bất ngờ cuốn em trôi mất tích. Phát hiện sự việc, 2 bạn đi cùng đã chạy về nhà kêu cứu. Nhận được tin báo, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng lớn, trời tối nên đến thời điểm này vẫn chưa thể tìm thấy. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai.

Bãi biển Quỳnh Phương nơi xảy ra sự việc.

Bãi biển Quỳnh Phương là địa điểm du lịch đẹp thu hút rất đông người dân địa phương cũng như du khách thập phương về tắm và nghỉ dưỡng. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo cũng như tăng cường công tác tuyên truyền. Mùa hè nắng nóng, các bậc phụ huynh cần chú ý nhắc nhở con em mình để phòng tránh tai nạ đáng tiếc xảy ra.