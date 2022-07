Hoàng Bách hạnh phúc khi hát cùng mẹ trên sân khấu

Chia sẻ với PV, ca sĩ Hoàng Bách cho hay: "Mỗi người có một kỷ niệm đẹp với mẹ, và ai cũng mong mình giữ những kỷ niệm ấy đi suốt cuộc đời. Tôi hạnh phúc khi sắp tới đây, sẽ song ca cùng mẹ trên sân khấu của chương trình Mẹ là tình yêu mùa 2 với chủ đề Tình mẹ. Mẹ năm nay đã 81 tuổi, tuy nhiên mẹ vẫn hát được những tác phẩm có nốt cao, điều này làm tôi rất khâm phục.

Được hát chung trên sân khấu, hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mẹ, là trải nghiệm vô giá với tôi. Được bên mẹ mỗi ngày, chia sẻ niềm vui tuổi già với mẹ hoá ra lại là niềm hạnh phúc đơn giản quá lớn lao mà gần đây mình mới cảm nhận được, kể từ khi bước ra khỏi nhà từ năm 15 tuổi đến giờ".

Hoàng Bách và mẹ của mình.

Hoàng Bách cho biết thêm, bà Thục An - mẹ anh là người thầy âm nhạc quan trọng trong cuộc đời mình. Từ nhỏ, nam ca sĩ đã được mẹ nuôi dưỡng đam mê qua câu hát ru. Lúc anh biết đọc, bà Thục An dạy anh những nốt nhạc đầu tiên viết lên bìa giấy carton. Lên 6 tuổi, nam ca sĩ được mẹ cho đi học guitar, organ, trống và dắt tay đến gặp nghệ sĩ Trần Hiếu luyện thanh nhạc. Bà Thục An từng học nhạc viện Hà Nội, song lựa chọn hy sinh sự nghiệp để lo cho gia đình, nuôi nấng 3 người con qua 3 cuộc kháng chiến. Mãi đến khi về già, bà mới nối lại ước mơ dang dở năm xưa.

Trên sân khấu Mẹ là tình yêu, Hoàng Bách cho hay sẽ biểu diễn ca khúc Ước mơ của mẹ bằng tất cả tấm lòng biết ơn và trân trọng người phụ nữ đã đi cùng anh hơn 4 thập kỷ. Siết chặt bàn tay mẹ, anh xúc động trải lòng: “Nhân chương trình này, con muốn nói với mẹ lời cảm ơn, vì đã sinh ra con trong cuộc đời, vì luôn ở bên con - khi con còn bé, khi con trưởng thành, khi con thành công và cả khi con vấp ngã”.

Nhạc sĩ Minh Khang làm Tổng đạo diễn chương trình.

Theo đó, chương trình Tình mẹ được dàn dựng công phu bởi tổng đạo diễn Minh Khang cùng sự chung tay cộng tác của nhiều ngôi sao tên tuổi: Đức Tuấn, Phan Đinh Tùng, Đông Nhi, Hiền Thục, Quốc Thiên, Ali Hoàng Dương, Hana Diệu Hân... và các tài năng âm nhạc là học sinh – sinh viên trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. Nhiều câu chuyện cảm động về Mẹ được bật mí bên lề chương trình, sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người xem về tình mẹ bao la và lòng biết ơn, tình yêu thương mà những người con dành cho mẹ.

Ca sĩ Hiền Thục.

Ca sĩ Hiền Thục cũng nói về mẹ của mình: "Mẹ là người quan trọng nhất của tôi. Nếu không có bà, thì Hiền Thục không có ngày hôm nay. Hai mẹ con thuộc hai thế hệ, sẽ có nhiều điểm khác biệt trong suy nghĩ song mẹ yêu tôi theo cách của mẹ và tôi yêu mẹ theo cách của tôi. Điều quan trọng là Thục luôn biết rằng mẹ là người yêu thương mình nhất và tình yêu đó là vô điều kiện".

Nhắc đến mẹ, Hiền Thục không kìm được cảm xúc mà rưng rưng kể về người phụ nữ tảo tần, đứng chờ nơi cánh gà mỗi lần con gái bước lên sân khấu. Hơn 10 năm hát bản hit xúc động Nhật ký của mẹ, Hiền Thục luôn thể hiện bằng tất cả tình yêu với mẹ và lần nào cũng nghẹn ngào khóc sau khi biểu diễn xong. Ca khúc nói lên hết tâm can của một người mẹ khi nuôi nấng con, chính bởi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy nên ở ngoài đời, Hiền Thục luôn yêu thương và chiều mẹ hết mức theo cách riêng của mình. Cô cho biết, với chương trình sắp tới, cô cũng muốn gửi đến mẹ của mình lòng biết ơn sâu sắc.

Mẹ là tình yêu là chương trình thường niên của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), sẽ phát sóng vào 20h ngày 10/7/2022 trên nhiều kênh đài trung ương và địa phương, đồng thời livestream trên fanpage của nhiều kênh sóng.

Tác giả: Đinh Lạc Thành