Hoàng Anh - CEO của The Vitamin shoppe Việt Nam và tham vọng đưa đến "phiên bản tốt nhất" về sức khỏe người tiêu dùng

Đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Tập đoàn Kim Liên khi ở tuổi rất trẻ, chàng trai 9x Hoàng Anh vẫn luôn tìm kiếm cho mình một đích đến cụ thể. Một biến cố tình cờ đã đến với Hoàng Anh trong thời gian theo đuổi việc học tập tại Mỹ, đưa anh tới với The Vitamin Shoppe. Từ đây, câu chuyện của chàng trai 9x quyết tâm thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe bắt đầu.

Hoàng Anh có một nền tảng rất tốt trước khi bước vào thương trường?

Đó là may mắn của tôi. Tôi đỗ một trường đại học ở Mỹ, lại là trường tốt. Ban đầu, tôi đi học với quyết tâm trở thành chuyên gia trong ngành tài chính. Điều may mắn thứ hai trong đời tôi là được gặp những người thầy tốt. Thời gian đi học ở Mỹ, tôi có cơ hội tiếp cận những doanh nhân thành đạt ở đây và được 2 người nhận làm học trò. Tôi thường đến các cuộc gặp gỡ, hội thảo có các thầy tham dự, thuyết trình và học được rất nhiều từ họ. Tôi cũng có cơ hội quan sát một ngày bình thường họ làm gì, công việc của họ như thế nào, họ xử trí những vấn đề trong cuộc sống ra sao.

Những kinh nghiệm sống tôi thu nhận được từ các doanh nhân thành đạt trong những ngày tháng đó thực sự đáng giá, đáng thời gian tôi đã bỏ ra khi đi học, là nền tảng tốt cho tôi bước vào thương trường. Đồng thời, đây cũng là thời điểm tôi băn khoăn liệu thực sự mình phù hợp với hình tượng một chuyên gia tài chính hay không? Tôi muốn làm một điều gì đó lớn lao và ý nghĩa hơn trong cuộc sống của mình.

Và điều may mắn thứ ba có phải là việc Hoàng Anh gặp nhân duyên của mình?

Đúng vậy. Một bước ngoặt đến đã làm thay đổi sứ mệnh và hướng đi sự nghiệp của tôi.

Ở thời điểm đấy, tôi gặp vấn đề về sức khỏe. Tuổi còn trẻ, tôi không có nhiều khái niệm về sức khỏe. Với tôi, ngày ăn ba bữa đủ cơm rau thịt là được. Thế nhưng, vào buổi sáng mùa thu khi ngủ dậy, tôi bị chóng mặt, đau đầu, đi không vững, nhiều ngày liền học hành không thể tập trung. Đi khám và được nhận định bị dị ứng, tôi tìm mọi cách chữa bệnh, sau có đỡ nhưng không hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Thành phần thuốc chống dị ứng giúp triệu chứng giảm, nhưng cơ thể lại mệt mỏi vô cùng, có lúc còn sốt và ốm nặng. Tôi cảm thấy rất bế tắc vì bản thân không thể tập trung cho việc học.

Trong một buổi chiều, khi đi dạo ở trung tâm Boston, tôi tình cờ đi qua tấm biển The Vitamin Shoppe. Thường ngày tôi vẫn đi qua đây nhưng không chú ý. Hôm đó tôi lại thấy cửa hiệu có hai mặt tiền trang trí rất đẹp, bán các sản phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Tôi bước vào cửa hàng như một lựa chọn tình cờ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là nhân viên của The Vitamin Shoppe có ngoại hình khỏe khoắn, nhiều năng lượng, cơ bắp và đầy sức sống. Tôi nói chuyện với Michael, một chuyên gia của cửa hàng. Không chỉ có trải nghiệm của bản thân, Michael còn được đào tạo rất tốt về tất cả các loại bệnh lý thường gặp trong cuộc sống.

Trong quá trình chia sẻ, Michael đã giải thích cho tôi rất kỹ càng tại sao chúng ta bị dị ứng, histamin được tiết ra trong cơ thể ra sao và tư vấn cho tôi 3 giải pháp. Trước hết là lời khuyên ăn uống và những thực phẩm kiêng kị. Tiếp đó là tránh tiếp xúc với những gì trong thời gian điều trị. Thứ ba là sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe của The Vitamin Shoppe.

Suy nghĩ rằng thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ không có vấn đề hay tác dụng phụ gì, tôi sử dụng sản phẩm trong 3 tuần. Thật ngạc nhiên, tất cả các triệu chứng dị ứng của mình biến mất hoàn toàn. Tôi không tin tác dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt như vậy với mình, cảm thấy đó là kỳ tích về những thứ đơn giản có thể xử lý tận gốc vấn đề.

Sự kiện đó làm thay đổi hoàn toàn về góc nhìn đối với sức khỏe và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tôi tò mò rất nhiều, dành vô số thời gian nghiên cứu về bệnh lý, về thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tôi lao vào tìm hiểu một cách cuồng nhiệt. Tôi áp dụng kiến thức học được để phục vụ mục đích tăng cường sức khỏe cho chính bản thân mình và người thân.

Tôi nhận ra những người xung quanh mình đều có các vấn đề sức khỏe: Người bị đau chân, người bị cao huyết áp, xương khớp, mỡ trong máu, tiểu đường… Sau khi chia sẻ trải nghiệm của mình với sản phẩm của The Vitamin Shoppe, tôi nhận được phản hồi rất tốt từ người thân, thấy được hiệu quả của sự chia sẻ đó. Điều đó khiến tôi hạnh phúc, cảm thấy mình đã cho đi điều có giá trị với mọi người, có ảnh hưởng tích cực với họ.

Trong một buổi thiền định, tôi nảy ra ý tưởng tại sao mình không mang thương hiệu này về Việt Nam. The Vitamin Shoppe có sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, quan trọng hơn cả là nó giúp cộng đồng có nhiều thông tin hơn về chính cơ thể mình, từ đó biết bảo vệ sức khỏe của mình đúng cách, rộng đường cho việc vươn tới mục tiêu trong cuộc sống.

The Vitamin Shoppe về Việt Nam như thế nào?

Trở về nước sau khi hoàn thành công việc, tôi mất một năm trời để liên hệ với hãng, nghiên cứu thị trường, học tập về sản phẩm với phía đối tác, bay đi bay lại giữa Việt Nam và Mỹ để thuyết trình và thuyết phục thương hiệu chấp nhận mở thị trường ở Việt Nam.

Khi được chấp nhận, CEO của The Vitamin Shoppe đã gửi email giải thích lý do chọn Kim Liên Group làm đối tác tại Việt Nam dù lúc đó có rất nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng mong muốn đưa sản phẩm của The Vitamin Shoppe về nước. Câu chuyện của tôi, trải nghiệm của tôi với sản phẩm của The Vitamin Shoppe đã khiến vị CEO xúc động

The Vitamine Shoppe tin rằng, chính trải nghiệm đó sẽ là động lực giúp The Vitamin Shoppe Việt Nam thành công. Ngoài những tính toán kinh doanh, The Vitamin Shoppe Việt Nam còn xem việc cải thiện sức khỏe cộng đồng người Việt một cách toàn diện là sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đào tạo người tiêu dùng để họ biết nhiều hơn về cơ thể mình.

CEO của thương hiệu The Vitamin Shoppe đã bị thuyết phục thế nào?

Chúng tôi có hai lựa chọn cho buổi gặp CEO của The Vitamin Shoppe: Trực tiếp hoặc online. Không chần chừ, tôi quyết định bay sang Mỹ. Khi vào thuyết trình, tôi không nói về mình hay năng lực của tập đoàn, mà tôi kể ngay câu chuyện của mình. Đây là một lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Tôi tin rằng việc chia sẻ câu chuyện trực diện với họ, sống lại câu chuyện của mình, để họ nghe trực tiếp mình nói, cảm nhận ngôn ngữ cơ thể của mình, sức thuyết phục sẽ lớn hơn. Tôi đạt được mục tiêu đó, câu chuyện trải nghiệm cá nhân của tôi về The Vitamin Shoppe khiến họ cảm động và đó là lý do chính giúp tôi thuyết phục được họ.

Sự thuyết phục đôi khi không phải là con số doanh thu cao hay thấp. Câu chuyện thật, trải nghiệm thật, đam mê thật và sự quyết tâm mạnh mẽ thật sự mới chính là những điều đem đến sức thuyết phục lớn nhất cho bất cứ ai ngồi đối diện bạn.

Không thể không có khó khăn?

Về Việt Nam chỉ là điểm khởi đầu. Khó khăn tiếp tục đến với công ty. Thời điểm đó, hãng mẹ yêu cầu phải đăng ký tối thiểu 300 sản phẩm mới có thể mở được chuỗi cửa hàng trong khi thủ tục đăng ký từng sản phẩm ở nước ta phải mất thời gian ít nhất là 3 tháng. Đó là khối lượng công việc khổng lồ, có những thời điểm chúng tôi đã nghĩ rằng không thể đạt được. Nhờ vào tinh thần làm việc, chúng tôi đã vượt qua được.

Cũng trong quá trình này, The Vitamin Shoppe Việt Nam tìm thấy giá trị cốt lõi của mình. Giá trị cốt lõi đầu tiên nằm ở câu nói: "Tôi sẵn sàng làm hết việc chứ không làm hết giờ". Giá trị cốt lõi thứ hai là "Tôi luôn tìm giải pháp để đạt được mục tiêu".

Nhờ việc luôn tâm niệm về các giá trị cốt lõi, dù trải qua những khó khăn tưởng chừng không phá vỡ được, cuối cùng The Vitamin Shoppe Việt Nam cũng đã vượt qua.

"Bất cứ việc gì cũng có giải pháp, không có gì là không thể, sẽ có cách này hoặc cách khác", đó chính xác là những gì chúng tôi đã nói và làm. Vì thế, những con người trong The Vitamin Shoppe Việt Nam luôn bình tĩnh, có sự thảo luận cùng nhau và cùng vượt qua thử thách".

Đến nay, chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đầu tiên, quan trọng nhất chính là việc đã sẵn sàng cho sự có mặt của The Vitamin Shoppe tại Hà Nội trong tháng 1 này.

Một "tay chơi" mới trên thị trường sẽ lèo lái thương hiệu thế nào?

Quan trọng là dám nghĩ dám làm. Khi đã quyết định, tôi sẽ nghiên cứu và tiến tới. Sứ mệnh đã đặt ra và tôi sẽ theo đuổi đến cùng.

Hơn nữa, đối với tôi, dự án The Vitamin Shoppe thực sự có ý nghĩa cộng đồng. Tất cả thành viên của tập đoàn đều tâm huyết với dự án. Chính vì thế, tất cả các nhà đầu tư đều hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho The Vitamin Shoppe Việt Nam, từ nguồn lực đến cơ sở vật chất.

Điều khó khăn nhất khi đầu tư sang mảng mới chính là hiểu về sản phẩm. Tập đoàn mẹ đã gửi một danh mục lên tới 5.000 sản phẩm, chúng tôi phải lựa chọn ra 400 sản phẩm để đăng ký. Chúng tôi đã phải nghiên cứu từng hồ sơ một trong số sản phẩm đó, phải hiểu thành phần là gì, tác dụng ra sao, điểm khác biệt, điểm đồng nhất của các sản phẩm thế nào.

Không chỉ thế, chúng tôi cũng cần hiểu được "nỗi đau của thị trường, nỗi đau của khách hàng", hiểu được mong muốn lớn nhất của khách hàng là gì để đưa ra được chiến lược sản phẩm cho phù hợp. Với sự kiên trì, động lực, chúng tôi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn đó nhất và tiếp thu được lĩnh vực mới.

Điều gì khiến anh thấy cần nhất cho thương hiệu của mình?

Chính là văn hóa doanh nghiệp ở The Vitamin Shoppe Việt Nam. Hầu hết doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc xây dựng bộ máy, các chỉ tiêu, chính sách, đội ngũ bán hàng… mà bỏ qua việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ đầu. Đây là một lợi thế cạnh tranh, một sự khác biệt so với những doanh nghiệp khác trên thị trường.

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, đôi khi lợi nhuận không còn là vấn đề quan trọng nữa mà tinh thần và tư duy mới là cốt lõi của chính doanh nghiệp đó, và nó đến từ văn hóa doanh nghiệp. Tôi tin rằng, cứ lặp đi lặp lại hàng ngày những giá trị cốt lõi của chính doanh nghiệp mình, đưa nó vào tiềm thức của mỗi người trong bộ máy, khi phát sinh vấn đề, các giá trị cốt lõi sẽ hiện ra trong suy nghĩ của họ, định hướng giúp họ phải làm gì.

Với The Vitamin Shoppe Việt Nam, yếu tố đạt được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ văn hóa của công ty đã được hình thành ngay từ đầu. Với cá nhân tôi, đây là một điều rất giá trị trong cuộc đời mình.

Mục tiêu của The Vitamin Shoppe Việt Nam là gì?

Tôi muốn The Vitamin Shoppe Việt Nam trở thành số một về trải nghiệm khách hàng. Các tập đoàn lớn thành công như Apple hay Amazon, tuy ở các lĩnh vực khác nhau nhưng có một điểm chung là họ đều tập trung vào khách hàng. Tất cả quyết định đầu tư họ đưa ra, quy trình, nguồn lực,… đều phục vụ cho sự hài lòng của khách hàng, vượt lên cả mong đợi của khách hàng. The Vitamin Shoppe Việt Nam sẽ phải là thương hiệu có văn hóa về khách hàng.

Điều thứ hai là The Vitamin Shoppe Việt Nam (TVS) sẽ là thương hiệu cung cấp đầy đủ tất cả các sản phẩm khách hàng cần trong tất cả các danh mục sức khỏe. Khi khách hàng đến cửa hàng TVS, họ sẽ có giải pháp cho sức khỏe của mình. Điều thứ ba là trải nghiệm đa kênh. TVS sẽ phân phối phủ tất cả các kênh, từ bán lẻ, thương mại điện tử, cửa hàng chuyên nghiệp... Khách hàng sẽ mua được sản phẩm của TVS trên tất cả các kênh bán hàng. TVS sẽ có mặt đầu tiên ở Hà Nội, sau đó sẽ ở các tỉnh, nơi có nhu cầu thực phẩm bảo vệ sức khỏe rất lớn. TVS định hướng giá cả sản phẩm phù hợp, giúp số đông người tiêu dùng có thể tiếp cận được nên thị trường tỉnh sẽ rất phù hợp.

Tuổi còn trẻ nhưng trách nhiệm lớn. Cá nhân anh chuẩn bị gì cho mình để gánh trách nhiệm đó?

Tôi phải luôn vững vàng, kiên định và tin vào sứ mệnh của mình. Và tôi phải chuẩn bị cho mình khả năng gánh vác sứ mệnh đó bằng việc luôn khiến mình lớn hơn trong tầm nhìn, suy nghĩ và mạnh hơn trong tầm vóc, sức khỏe.

Tôi luôn sẵn sàng làm mới bản thân, tìm cho mình được phiên bản tốt nhất ở mọi thờiđiểm. Tôi học thiền. Mỗi ngày, tôi dành 20 phút buổi sáng và 20 phút buổi tối cho thiền định. Thời gian đầu tập thiền định rất khó. Tôi nhận ra sự tập trung của mình và mọi người xung quanh dở đến mức nào. Tôi không thể tập trung vào một điểm được, trong thời gian thiền cứ nghĩ đến việc nọ, việc kia. Hiện tại tôi điềm đạm hơn rất nhiều, tập trung hơn, hiểu hơn về chính bản thân mình, nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn.

Tôi cũng dành thời gian đọc sách. Việc đọc sách giống như tập gym cho bộ não của mình, tương tự như thiền. Nó giúp các nơ ron thần kinh gắn kết mạnh hơn và não hoạt động tốt hơn. Còn nhiều những thói quen khác giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống: trí tò mò, luôn đặt câu hỏi với mọi vấn đề…

Tôi luôn cố gắng suy nghĩ và hướng tới một phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày. Đấy là phiên bản tốt nhất về sức khỏe, mỗi ngày tập luyện điều độ, ăn uống lành mạnh, ngủ đúng giờ. Tôi sử dụng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp cải thiện sức khỏe rất nhiều.

Trong cuộc sống, tôi nghĩ mình cần phải như thế, nếu chỉ dẫm chân tại chỗ thì thực ra mình đang đi lùi, bởi tất cả mọi người xung quanh đang tiến tới. Cuộc sống là năng lượng, là sự di chuyển liên tục. Nếu không phát triển bản thân, không tiến lên phía trước, mình sẽ tụt hậu. Chúng ta cần thách thức bản thân mỗi ngày để thành công và phát triển. Mỗi ngày tiến lên một ít, sau một năm, chúng ta sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác so với hiện tại.

Nếu buộc phải đối mặt với thất bại thì sao?

Bất cứ lúc nào phải đối mặt với thử thách, tư duy là điều quan trọng nhất. Đó là lý do tôi chọn thiền. Thiền giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc rất tốt. Nếu trong những lúc gặp thử thách, chúng ta không kiểm soát cảm xúc tốt, có thể dẫn tới những hành vi nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc thiếu logic.

Trong kinh doanh, chưa có quyết định nào xuất phát từ cảm xúc mà đúng cả. Mình phải quyết định một cách logic trong tâm thế bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc tốt. Thiền giúp tăng chỉ số thông minh cảm xúc lên, tăng khả năng kiểm soát, nhận biết, quan hệ của bản thân. Tôi luôn tư duy "không có gì là không thể, chỉ có cách này hoặc cách khác". Giải pháp luôn luôn có, quan trọng là kiểm soát cảm xúc.

Làm sao để kiểm soát cảm xúc và luôn tìm được phiên bản tốt nhất của mình? Con người luôn có 4 trụ cột trong cuộc sống: Sức khỏe, tài chính, tình yêu và hạnh phúc. Trong mỗi trụ cột sẽ có những cách thức khác nhau để cải thiện mỗi ngày. Với sức khỏe thì phải điều chỉnh ăn uống, thói quen tập luyện… Muốn giàu hơn mỗi ngày thì phải học hỏi mỗi ngày từ những tấm gương đi trước. Để có được hạnh phúc, cần biết hướng tới những điều tích cực. Cuộc sống xấu hay tốt tùy vào góc nhìn của mỗi người, khi nhìn theo hướng tích cực, bạn sẽ có được hạnh phúc.

Để có được cái nhìn tích cực cũng phải tập luyện. Bộ não luôn hướng tới điều tiêu cực, vì bản thân nó là một bộ máy, nó luôn phản ứng với tiêu cực để tìm cách tồn tại. Chính vì thế con người rất dễ bị đẩy vào các suy nghĩ tiêu cực. Để luôn tích cực, hãy tập luyện cho bộ não điều đó. Bạn có thể viết ra những lời cảm ơn mỗi ngày với những người mình gặp gỡ trong ngày và họ đem đến cho mình những điều tốt đẹp. Đó là cách luyện tập cực kỳ hiệu quả để hướng mình tới với những điều tươi sáng.

Người Việt đang sử dụng vitamin và khoáng chất còn chưa khoa học. Làm sao thay đổi điều này?

Đa số người Việt chưa thực sự quan tâm đến việc sử dụng vitamin và khoáng chất sao cho hiệu quả. TVS sẽ góp phần thay đổi điều này. Chúng tôi có những chiến lược giáo dục cộng đồng phục vụ cho việc nâng cao kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng thường nhật. Chúng tôi có video hướng dẫn, hội thảo chia sẻ online và trực tiếp, thông qua các kênh chia sẻ phổ biến hiện nay và thông qua công nghệ.

TVS không đặt yếu tố bán hàng trong các chương trình đào tạo này, hoàn toàn mong muốn cho đi những giá trị kiến thức mình có để giúp thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe chưa tốt của người Việt.

Đó có phải là một chiến lược kinh doanh "lãng mạn"?

Nghe có vẻ hơi lãng mạn khi nói rằng The Vitamin Shoppe chỉ cho đi giá trị. Thực ra, đó là một phần trong chiến lược hành trình khách hàng. Khách hàng sẽ được biết về thương hiệu và yêu thích thương hiệu trước tiên. Khi họ yêu thương hiệu rồi, họ sẽ tìm đến với sản phẩm của The Vitamin Shoppe.

Mục đích của việc chia sẻ tuy không mang tính bán hàng, nhưng sẽ đem lại hiệu ứng chuyên gia. Tôi mong muốn và nỗ lực xây dựng thương hiệu, để khách hàng khi nghĩ đến The Vitamin Shoppe sẽ giống như tìm đến chuyên gia, họ có thể tin tưởng. Khách hàng khi nghĩ về sức khỏe, họ sẽ nghĩ đến The Vitamin Shoppe.

Nếu chỉ bán hàng không thôi và không đem lại giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, họ sẽ không gắn bó với mình. Chúng tôi đặt ra mục tiêu tư vấn cho khách hàng phải có tâm, tư vấn vừa đủ với những gì khách hàng cần, để họ đạt được mong muốn khi tìm đến với mình, không bao giờ tư vấn thừa hay ngoài vấn đề của khách hàng. Có như vậy, khách hàng mới tin tưởng và gắn bó với The Vitamin Shoppe.

Cho nên, nói The Vitamin Shoppe là một chiến lược kinh doanh "lãng mạn" không hẳn đúng. Với đội ngũ The Vitamin Shoppe Việt Nam, lợi nhuận sẽ đến khi mình cho đi đủ nhiều./.

Cảm ơn Hoàng Anh về cuộc trò chuyện rất thú vị này. Chúc bạn và The Vitamin Shoppe Việt Nam sẽ luôn thành công với mục tiêu đề ra!

Tác giả: An An (Thiết kế: Nguyễn Anh Lộc)

Nguồn tin: Nhịp sống kinh tế