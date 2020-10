Hoàn lưu bão số 9 gây mưa gió lớn, hơn 28.000 học sinh ở Hà Tĩnh nghỉ học

Ngày 29-10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh từ ngày 28 đến ngày 31-10 dự báo có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt.

Sáng 29-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh - cho biết do diễn biến phức tạp của mưa lũ, để đảo bảo an toàn cho các em học sinh nên từ chiều ngày 28-10, Phòng đã cho gần 22.000 học sinh của 62 trường trên địa bàn nghỉ học.

Tại các địa phương khác ở Hà Tĩnh từ sáng ngày 29-10, do mưa gió lớn các trường cũng đã cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, huyện Thạch Hà đã cho gần 3.500 học sinh ở 7 trường thuộc các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm: Tượng Sơn, Tân Lâm Hương nghỉ học. Huyện Cẩm Xuyên có hơn 2.000 học sinh ở 5 trường mầm non: Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh, Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ) và Tiểu học Cẩm Duệ tiếp tục nghỉ học từ sáng nay. Thị xã Kỳ Anh cũng cho gần 1.000 học sinh ở Trường Mầm non Kỳ Thịnh và Tiểu học Kỳ Thịnh 1 nghỉ học. Huyện Thạch Hà đã cho gần 3.500 học sinh ở 7 trường thuộc các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ nghỉ học.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, đặc biệt là theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 28-10 đến 31-10, tại Hà Tĩnh có mưa lớn. Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ Ngàn Trươi được an toàn, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 quyết định vận hành xả lũ qua tràn từ 8 giờ ngày 29-10 với lưu lượng từ 40 m3/s - 350 m3/s. Công ty CP thủy điện Hương Sơn cũng dự kiến mở các cửa van đập tràn để điều tiết hồ chứa từ 13 giờ ngày 29-10.

