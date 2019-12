Hoài Linh lần đầu tiết lộ “căn phòng bí mật” chứa trầm hương bạc tỷ lớn nhất Việt Nam

Căn phòng chưa số lượng lớn trầm hương của danh hài Hoài Linh

Hoài Linh được biết đến là một nghệ sĩ có cuộc sống giản dị, kín đáo, chưa từng khoe gia tài hay vàng bạc, kim cương.

Thế nhưng mới đây, khi liên quan mừng sinh nhật với bạn bè, Hoài Linh lần đầu tiên tiết lộ căn phòng bí mật chứa một khối lượng lớn trầm hương, kỳ nam giá ước tính nhiều tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ video danh hài Hoài Linh giới thiệu căn phòng bí mật chứa trầm hương bạc tỷ

Chia sẻ về căn phòng bí mật của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng không ngừng ngạc nhiên. Đàm Vĩnh Hưng viết: “Không thể nào nghĩ được luôn. Trầm hương mà nhiều như kho củi. Mấy đứa nhà quê như mình vào chỉ biết mồm chữ O mà thôi" - “Trời ơi không thể tưởng tượng nổi. Trầm thật luôn hả anh? Dã man quá, biết bao nhiêu là tiền".

Bên cạnh trầm hương, không gian phòng còn chứa nhiều món đồ được làm từ loại gỗ quý kỳ nam. Đồng thời, một số vật dụng quý làm từ gỗ được nam danh hài cất cẩn thận trong tủ. “Người ta tỉa xong xuôi hết rồi gửi về cho mình", Hoài Linh chia sẻ. Đặc biệt, khi đàn em thắc mắc: “Giàu quá anh ha", nam danh hài bật cười.

Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn hôn lên và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhiều tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ. NSƯT Hoài Linh còn lấy nhiều vòng đeo từ trầm hương cho người em thân thiết xem thử. Vừa nhìn thấy, Đàm Vĩnh Hưng thốt lên bởi ước tính giá trị mỗi chiếc tầm 2,2 tỷ đồng.

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ video, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên không kém. Một số độc giả có sự am hiểu về trầm cho biết, với số lượng lớn trầm và các tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, công phu như vậy, khó có thể ước tính giá trị thực của căn phòng.

"Một chiếc vòng có giá 2,2 tỷ thì giá trị căn phòng này phải trên dưới trăm tỷ", "Chú Hoài Linh khiến người ta nể phục thật. Độ giàu có của chú không kém cạnh ai mà chú vẫn giữ lối sống khiêm tốn, giản dị" là những bình luận của người hâm mộ dành cho Hoài Linh.

Thậm chí, một số dân mạng còn cho rằng căn phòng chứa trầm hương của danh hài Hoài Linh là lớn nhất Việt Nam từng được công bố từ trước đến nay.