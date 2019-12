Phạm Hương lần đầu hé lộ toàn bộ căn biệt thự lộng lẫy tại Mỹ mùa Giáng sinh

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh ngôi nhà của hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ. Nguồn: YouTube Phạm Hương



Gần 2 năm sang Mỹ định cư, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 hiện đã cởi mở, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống ở xứ cờ hoa.

Mới đây nhất, Phạm Hương thực hiện vlog, khoe clip cận cảnh từng góc của ngôi nhà mà cô đang sống ở Mỹ. Trước đó, nàng hậu đã có những vlog về việc trang trí cây thông Noel cũng như nhiều góc trong nhà.

Người hâm mộ dễ dàng nhận ra Phạm Hương đã phủ kín không gian bên ngoài ngôi nhà bằng rất nhiều đèn trang trí. Lễ Giáng sinh là một ngày lễ lớn ở Mỹ nên không ngạc nhiên khi nàng hậu cất công trang hoàng cực kỳ lộng lẫy cho ngôi nhà của mình ở đây với hình ông già Noel, người tuyết, hộp quà, cây thông...

Toàn cảnh nhà của Phạm Hương ở Mỹ.

Phạm Hương tự tay trang trí không gian Giáng sinh cho ngôi nhà.

Mặc dù vậy, khán giả vẫn choáng với cuộc sống xa hoa mà Phạm Hương đang tận hưởng ở Mỹ. Bên trong căn nhà của cô là cây thông cao 4m với rất nhiều chi tiết trang trí sặc sỡ.

Phạm Hương cũng không ngần ngại phủ trắng nhiều góc trong căn nhà tạo cảm giác sang trọng, tinh tế. Màu trắng cũng được biết đến là màu yêu thích của Phạm Hương.

Clip cận cảnh ngôi nhà của hoa hậu nhận được nhiều sự ủng hộ, thích thú từ khán giả. Có ý kiến còn hy vọng Phạm Hương sẽ khoe những góc khác trong nhà trong vlog tiếp theo.

"Nhà chị trang trí đẹp quá , thích phòng có lò sưởi quá nhìn trang nhã", "Nhà đẹp quá, vlog sau chị cho mọi người xem mấy chiếc siêu xe của chị nha, trên Instagram thấy chị chụp chung với nhiều siêu xe, chắc là garage nhà chị phải to lắm mới chứa hết được", "Chị ơi làm về phòng thay đồ vĩ đại của chị đi ạ. Xong mặc thử catwalk vài vòng cho bọn e xem nữa", "Cuộc sống đáng để chúng ta phải hành động"... là những bình luận xuất hiện bên dưới clip của Phạm Hương.

Có thể thấy, sau gần 2 năm rời xa ánh hào quang của showbiz Việt, Phạm Hương đang tận hưởng một cuộc sống đáng mơ ước ở trời Tây. Cô có vườn cây trái, rau củ trong nhà, sở hữu nhiều đồ hiệu, siêu xe và vẫn tiếp tục công việc người mẫu ở Mỹ.

Bên cạnh đó, Phạm Hương cũng đã được bạn trai ngỏ lời cầu hôn hôm 14/2/2019. Mặc dù không tiết lộ nhiều về bạn trai nhưng qua những lần chia sẻ hiếm hoi có thể thấy Phạm Hương đang sở hữu một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn.