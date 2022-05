Hoa hậu Hương Giang mặc đầm lấy cảm hứng từ Công nương Diana tại Cannes

Ngày 25/5, Hương Giang xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "The Stars At Noon" với tư cách khách mời của đối tác kinh doanh. Cô mặc thiết kế phong cách thanh lịch pha cổ điển, phần tùng xòe to. Chiếc váy sắc trắng ngần, cùng đôi găng tay ton-sur-ton tôn nét kiêu sa cho Hương Giang.

Nhà mốt Việt lược bỏ các chi tiết nhỏ để trang phục mang hơi hướng cổ điển phù hợp với thời trang đương đại, mang đến hình ảnh mới mẻ nhưng không làm mất đi nét yêu kiều.

Chiếc váy siết eo, cắt cúp ngực tinh tế để Hương Giang khoe vai trần gợi cảm. Phần tùng xòe to được dựng cầu kỳ, giúp người mặc nổi bật nhưng vẫn không gây cản trở lúc di chuyển trên thảm đỏ.

Mẫu váy không áp dụng kỹ thuật đính kết quen thuộc của nhà mốt, mà được tập trung vào chất liệu và dựng phom. Nguyên liệu chủ đạo của trang phục là tafta nhập khẩu Italy, chất vải bóng vừa phải tạo hiệu ứng thị giác và có độ bắt sáng cao.

Hương Giang cho biết cô đặt hàng trước một tháng để có được mẫu váy dạ hội ưng ý, dự thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2022. Bộ váy trắng tạo khối kỳ công được êkíp của nhà thiết kế Linh San hoàn thiện trong vòng 5 ngày đêm.

Linh San cho biết chị yêu thích hình tượng Công nương Diana từ lâu. Khi ekip đưa ra ý tưởng về chiếc váy theo phong cách đương đại, chị có bản phác thảo ngay. Nhà thiết kế thực hiện gấp rút trong năm ngày để Hương Giang kịp đi Pháp. Thiết kế hoàn toàn không đính kết, chất liệu chính là tafta nhập từ Italy và vải bóng.

Lần đầu dự Cannes, người đẹp hồi hộp, xem đây là trải nghiệm. Xuất hiện không phải tư cách nghệ sĩ quốc tế theo lời mời của ban tổ chức nên cô không quá áp lực. Bên lề sự kiện, Hương Giang gặp gỡ một số nhà sản xuất nhằm chuẩn bị cho các dự án sắp tới.

Tác giả: Minh Anh TH

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn