Hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An xả tràn

Do lượng mưa lớn trong những ngày qua trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nên mực nước hồ Vực Mấu đang lên nhanh. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai sẽ bắt đầu xả tràn hồ Vực Mấu vào sáng nay (30/9).

Hồ Vực Mấu xả tràn 3 cửa (Ảnh: N.P.).

Theo báo cáo của Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, hiện nay xí nghiệp đang vận hành tràn Vực Mấu để điều tiết mực nước hồ. Hiện tại xí nghiệp đang xả 3 cửa tràn với lưu lượng 495 m3/s. Do lượng mưa vào các ngày từ 28-29/9 rất lớn khoảng 207,4mm và rạng sáng nay 30/9, trời vẫn tiếp tục mưa to. Mực nước hồ Vực Mấu lên nhanh, vượt cao trình mực nước dâng bình thường.

Mực nước sông Hiếu đang dâng cao (Ảnh: N.D).

Cũng theo Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, trước khi vận hành xả tràn theo quy trình, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai thông báo tới các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn chuẩn bị các biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ Vực Mấu được xây dựng năm 1978, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai có diện tích lưu vực 215km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m.

Đây được xem là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã, phường của thị xã Hoàng Mai.

Sông Hiếu đoạn qua huyện Nghĩa Đàn nước dâng cao, gây ách tắc giao thông (Ảnh: N.D).

Trong khi đó, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, hiện lũ trên các sông khu vực này đang có xu thế lên; trong đó lũ trên sông Cả và sông Hiếu tiếp tục lên.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Thị Xã Hoàng Mai, Đô Lương (Nghệ An)...

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí