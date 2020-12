Hồ Ngọc Hà khoe con trai Leon bụ bẫm

Your browser does not support the video tag.

Bé Leon lấy tay che mắt khi ngủ được mẹ hài hước ví là bé đang 'ra lệnh' cho bố kéo rèm cửa. Từ những ngày đầu lọt lòng mẹ, Leon và em gái Lisa đã nhanh chóng gia nhập hội nhóc tỳ nổi tiếng, được chú ý từng nhất cử nhất động.

Tối 9/12, Hồ Ngọc Hà đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con trai Leon lên trang cá nhân. Em bé đã được hơn 1 tháng tuổi, có nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ chúm chím. Cậu bé đang nằm ngủ nhưng lại lấy tay che mắt nên được mẹ Hà Hồ chú thích dí dỏm về khoảnh khắc này: "Làm ơn kéo rèm cho tui ngủ chút được không, chói mắt quá à" và tag chồng Kim Lý ở bên dưới.

Đoạn video đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận của fan, khen vẻ đáng yêu của con trai Hồ Ngọc Hà. Theo tiết lộ từ phía nữ ca sĩ, Leon là "bản sao" của bố Kim Lý, có nhiều nét lai Tây, còn em gái Lisa có nhiều nét giống bà nội.

Gương mặt bé Lisa (ngoài cùng bìa phải) đã được tiết lộ nhưng khuôn mặt Leon vẫn là một ẩn số. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã làm đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp đầu năm nay. Ngày 6/11, Kim Lý đã ngỏ lời cầu hôn Hồ Ngọc Hà và được cô đồng ý.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã sinh hai bé Leon - Lisa ở bệnh viện tại TP HCM vào ngày 4/11. Do mang song thai nên nữ ca sĩ được chỉ định sinh mổ. Khi vợ kết thúc ca sinh nở, Kim Lý liền nhắn nhủ: "Em yêu ơi, em là người hùng của gia đình khi mang đến hai thiên thần nhỏ. Yêu em mãi mãi".

Kim Lý còn bày tỏ mong ước Hồ Ngọc Hà và hai con sẽ luôn khỏe mạnh, bình an trong vòng tay của anh. "Đón các con đến với gia đình, ba mẹ đã học thật nhiều. Học cách dạy con ra sao, chơi với con thế nào. Điều ba quan tâm là phải bảo vệ, che chở ba mẹ con tốt nhất", Kim Lý nói.

