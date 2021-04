HLV Petrovic: "Có tiền cũng không mua được cầu thủ như của HAGL"

HLV Petrovic hết lời ngợi khen các cầu thủ HAGL

Chiều 28/4, HAGL làm khách của CLB Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 11 V.League. Hai đội thi đấu đôi công và tỏ ra ngang ngửa nhau trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, Minh Vương mở tỉ số cho HAGL với một siêu phẩm sút xa đẹp mắt. Chưa dừng lại, HAGL tiếp tục được hưởng pha đá phạt đền sau khi Văn Lợi phạm lỗi với Brandao trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Công Phượng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.

Ngoài ra ở phút thứ 69, Công Phượng dường như bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Sau đường chuyền của Tuấn Anh, "Messi Việt Nam" có cú bấm bóng qua người của thủ môn Thanh Diệp. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Khi xem lại tình huống quay chậm, có vẻ như trọng tài đã sai.

Cuối trận, CLB Thanh Hóa có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau khi Gramoz Kurtaj thực hiện thành công pha đá phạt đền. Với chiến thắng này, HAGL đã gia tăng cách biệt với Viettel lên thành 5 điểm trên bảng xếp hạng V.League 2021.

Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, HLV Petrovic hết lời ngợi khen các cầu thủ HAGL, ông cho biết: "Ở Việt Nam thì không thể so sánh được, mà có tiền thì cũng không thể mua được những người của Gia Lai. Họ đã chơi với nhau lâu rồi, không có cơ hội cho những cầu thủ mới làm việc cùng".

Thuyền trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa thừa nhận HAGL mạnh hơn nhưng ông vẫn rất hài lòng với những cầu thủ của mình: "HAGL ghi bàn nhưng chúng tôi cũng có cơ hội gỡ hòa ngay sau đó khi Doãn Ngọc Tân có cú dứt điểm chạm xà. Hôm nay chúng tôi rất đoàn kết, chúng tôi gây được nhiều khó khăn cho đội bạn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thua, chúng tôi hy vọng trận tới sẽ tốt hơn, may mắn hơn".

"Bàn thua đầu tiên của chúng tôi dẫn tới các kết quả sau này, trước bàn thua đó chúng tôi có thể chơi ngang ngửa, nhưng vì bàn thua, chúng tôi phải nhận tiếp bàn thua thứ hai. Chúng tôi đã có những cầu thủ lên tuyển, hy vọng lứa này sẽ tốt và tôi hy vọng Thanh Hóa sẽ có cầu thủ tốt trong tương lai tới để phục vụ đội", HLV 73 tuổi cho biết thêm

Thanh Hóa sẽ còn 2 trận gặp Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn trước khi giai đoạn 1 của V.League khép lại và hi vọng để lọt vào top 6 của đội này là không lớn. Trong khi đó ở vòng đấu tới HAGL sẽ so tài với Bình Dương.

