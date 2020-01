HLV Park Hang-seo chỉ kịp về Việt Nam dự đám cưới Duy Mạnh, tiếc cho Văn Đức – Nhật Linh

Your browser does not support the video tag.

HLV Park Hang-seo dự kiến kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 5/2 để trở lại Việt Nam. Ngày 7/2, ông có mặt tại TPHCM xem trận Siêu cúp quốc gia giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC. Hai ngày sau, ông có thể tham dự đám cưới của học trò Đỗ Duy Mạnh và cô dâu Quỳnh Anh.

Với lịch trình như vậy, HLV Park Hang-seo chắc chắn không thể đến Nghệ An dự đám cưới của cậu học trò Phan Văn Đức. Tuy nhiên, vị HLV sinh năm 1957 vẫn kịp nhờ trợ lý ngôn ngữ Hàn – Anh quay lại đoạn video, trong đó ông gửi lời chúc đến Văn Đức.

HLV Park Hang-seo chúc bằng tiếng Việt: "Chúc mừng hạnh phúc, Văn Đức" và tạo hình trái tim bằng tay để gửi tới học trò.

Văn Đức và Nhật Linh sẽ tổ chức lễ kết hôn vào sáng 30/1. Ảnh: PH.

Phan Văn Đức chính là ngôi sao được HLV Park Hang-seo tạo cơ hội và nâng tầm kể từ VCK U23 châu Á 2018. Sau đó, anh trở thành trụ cột trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng vào đầu năm 2019 khiến sự nghiệp của Phan Văn Đức chững lại.

Cũng trong thời gian này, anh quen Võ Nhật Linh. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức đi tới kết hôn. Đám cưới sẽ được tổ chức vào 11h00 ngày 30/1 tại thành phố Vinh, Nghệ An.