Hình ảnh những nhà vô địch U13 SLNA trở về sau Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2022

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc sở Văn hoá & Thể thao Nghệ An cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo các phòng Sở; đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An; đại diện Tập đoàn Tân Long và nhà tài trợ…

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao Nghệ An gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, ghi nhận những nỗ lực BHL và tất cả các cầu thủ U13 SLNA. Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ A An cũng tặng thưởng cho đội U13 SLNA.

Không chỉ mang về chức vô địch, U13 SLNA còn thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân khác như Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Nguyễn Đức Trầm); Vua phá lưới (Nguyễn Đức Trầm, Trần Văn Hiếu, Phan Văn Lâm) và 06 cầu thủ nằm trong đội hình tiêu biểu của giải (Nguyễn Văn Tiến, Phan Văn Lâm, Nguyễn Đức Trầm, Trần Văn Hiếu, Bùi Ngô Bảo Nam, Phạm Văn Quân).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ ĐÓN ĐỘI U13 SLNA VÔ ĐỊCH TRỞ VỀ