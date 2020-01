Hình ảnh Hillary Clinton, Angela Merkel mặt bầm tím trên phố Italy

Nhiều tấm áp phích được treo trên đường phố Milan, Italy, có hình ảnh khuôn mặt bầm tím của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và Thủ tướng Đức Angela Merkel, theo BBC.

"Bạo hành phụ nữ có thể xảy đến không phân biệt chủng tộc, tầng lớp xã hội hay tôn giáo", thông điệp trên những tấm áp phích viết.

Nghệ sĩ AleXsandro Palombo cho biết ông muốn "các tổ chức phải phản ứng thực chất" trước vấn đề này.

Áp phích có ảnh chân dung gương mặt bầm tím của những người phụ nữ nổi tiếng được dán trên đường phố Italy. Ảnh: AFP.

Những người phụ nữ nổi tiếng khác góp mặt trong chiến dịch có tên "Just Because I am a Woman" bao gồm nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez, Sonia Gandhi, người đứng đầu đảng đối lập của Ấn Độ và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron.

Dưới hình ảnh khuôn mặt bầm tím của họ là dòng chữ: "Tôi là nạn nhân của bạo hành gia đình. Tôi được trả lương ít hơn. Tôi từng bị cắt bộ phận sinh dục. Tôi không có quyền ăn mặc như tôi muốn. Tôi không thể chọn người tôi muốn kết hôn. Tôi bị hãm hiếp".

Tác giả Palombo cho biết ông muốn "phản ánh tình cảnh của hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới với mục đích tố cáo, nâng cao nhận thức và nhận được phản hồi thực sự từ các tổ chức và chính phủ".

Trước đó, nghệ sĩ, nhà hoạt động Palombo từng tổ chức nhiều chiến dịch gây sốc khác như Công chúa Disney tàn tật và The Simpsons Go To Auschwitz.

Tác giả: Hương Ly

Nguồn tin: Zing.vn