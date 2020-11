Hình ảnh bão số 12 "thổi xiêu vẹo" người đi đường, quật đổ cây xanh

Your browser does not support the video tag.

Bão số 12 gây mưa và gió rất mạnh ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Ghi nhận tại đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa vào lúc 8h20, gió giật liên hồi xô đổ nhiều xe máy của người đi đường. Một số người dân phải bỏ xe máy giữa đường để chạy vào các ngôi nhà bên đường để tránh trú.

Bạt tại các công trình đang xây dựng bị cuốn bay, một số cây nhỏ đã bị gãy đổ, cong vẹo.

Một người đi đường phải nấp sau cột điện để tránh gió mạnh.

Tài xế xe công nghệ không thể di chuyển, chiếc xe bị gió thổi đổ.

Người đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang bị xô ngã khi bão số 12 đổ bộ, gió giật mạnh.

Hầu hết người đi xe 2 bánh đều không thể di chuyển.

Cây nhỏ bị quật đổ.

PV Dân trí ghi nhận lúc 8h ngày 10/11, tại TP Tuy Hòa, Phú Yên gió bắt đầu giật mạnh, một số cây xanh bị gãy đổ. Do mưa lớn từ đêm qua nên một số tuyến đường như Lê Thành Phương, Trần Hưng Đạo…. bị ngập cục bộ.

Đường Lê Thành Phương ở TP Tuy Hòa bị ngập cục bộ

Tại quốc lộ 29 đoạn qua huyện Sông Hinh (Phú Yên) nước lũ lên nhanh cũng gây chia cắt.

Nước lũ tràn qua quốc lộ 29

Bão chưa vào đất liền nhưng đã có cây xanh gãy đổ.

Đến nay tại Phú Yên, nhiều thủy điện, hồ chứa nước đã bắt đầu xả lũ, cụ thể: Thủy điện Sông Ba Hạ 1.000m3/s, thuỷ điện Krông H'năng 475m3/s, hồ chứa nước Đồng Tròn xả từ 76,05 đến 271,04m3/s…

Sóng biển lớn gây xóa lở bờ kè ở phường 6, TP. Tuy Hòa

Tác giả: Viết Hảo - Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí