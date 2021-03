Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An: Bài học từ 'danh' và 'lợi'

Công ty TNHH Hòa Hiệp là 1 doanh nghiệp mạnh về xây dựng ở Nghệ An. Tuy nhiên, việc đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tại HĐND tỉnh lại là một đòi hỏi khác.

Ai nói đúng? Ai nói sai?

Đọc được những thông tin trên Tạp chí Người Xây dựng, không ít bạn đọc ngỡ ngàng. Một vài ý kiến trong số 8 vị Ủy viên Ban thường vụ (BTV) Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An đề nghị: “Phóng viên nên phỏng vấn thêm ông Trương Văn Hiền- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An; ông Thái Đại Phong và bà Hồ Thị Tân- Ủy viên BTV Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An để có thêm thông tin đa chiều”.



Phóng viên đã biết ông Trương Văn Hiền từ lâu nên cuộc trò chuyện khá cởi mở. Ông Hiền cho rằng, việc ông Phạm Đình Hạnh và bà Lê Thị Ngọc Hà (con dâu ông Hạnh) được Hiệp hội giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 là không trái quy định pháp luật. Ông Hiền thừa nhận, bà Trần Thị Toàn được mời tham dự cuộc họp với Ban Thường vụ Hiệp hội ngày 06/3/2021 là không sai vì đây là cuộc họp ban Thường vụ mở rộng. Bà Toàn là nữ doanh nhân có nhiều đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng năm, tích cực tham gia hoạt động của Hiệp hội.

Từ khi ông Phạm Đình Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An, trụ sở của Công ty TNHH Hòa Hiệp trở thành Văn phòng của Hiệp hội.

Ông Hiền khẳng định: “Tôi và anh Thái Đại Phong là người giới thiệu cô Hà tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa này vì chúng tôi thấy cần phải có đại biểu nữ, trẻ tuổi theo cơ cấu. Tại cuộc họp, không có ai phản đối việc chúng tôi giới thiệu anh Hạnh và cô Hà”. Hỏi về biên bản cuộc họp, ông Hiền đáp: “Chắc là phải có biên bản. Tôi không để ý lắm”.



Trao đổi với ông Thái Đại Phong- Ủy viên BTV Hiệp hội, ông Phong có vẻ bức xúc: “Bài viết đó chưa khách quan, chưa đúng. Buổi họp Ban Thường vụ hôm đó là ngày 08/3 tại Văn phòng của Hiệp hội chứ không phải là ngày 06/3 tại khách sạn Toàn Thắng”. Tuy nhiên, sau khi phóng viên nêu một số ý kiến khẳng định buổi họp diễn ra ngày 06/3 tại khách sạn Toàn Thắng, ông Phong lảng tránh sanh nội dung khác.



Ông Phong phê phán: “Sau khi đọc bài viết, tôi đã điện thoại cho anh Q, anh S. Tôi hỏi thẳng là có phải các anh cung cấp thông tin cho báo chí không? Việc nội bộ của Hiệp hội, có chi thì nói với nhau, tại sao lại cung cấp thông tin cho báo chí?”. Tôi hỏi lại ông Phong: “Vậy thì theo ông, việc ai đó cung cấp thông tin cho báo chí về cha con ông Hạnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là sai?”. Ông Phong giải thích: “Tôi không nói việc đó là sai, mà chỉ trách anh em là tại sao không nói với nhau khi đang họp”.

Tại sao văn bản của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An giới thiệu 2 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lại phái "nói dối" thời gian và địa điểm phiên họp BTV của Hiệp hội?

Bà Trần Thị Toàn- nữ doanh nhân có tên tuổi ở Nghệ An đã chủ động liên lạc với Tạp chí. Bà Toàn thừa nhận: “Phiên họp BTV của Hiệp hội diễn ra sáng ngày 06/3/2021 tại khách sạn Toàn Thắng đúng như Tạp chí Người Xây dựng phản ánh. Tôi là đại biểu được mời. Tôi đề cử anh Hạnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An vì doanh nghiệp anh ấy đóng góp ngân sách lớn, anh ấy lại là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An”.



Hiệp hội mất quyền đại diện?



Nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, cho đến giờ chốt danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo quy định (17 giờ ngày 14/3/2021), vẫn không thấy hồ sơ của ông Phạm Đình Hành và bà Lê Thị Ngọc Hà gửi tới. Do vậy, theo quy định, ông Hạnh và bà Hà đã để mất quyền ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An. Sở Nội vụ cũng không nhận được đơn xin thôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của 2 ứng viên trên.



Theo giải thích của ông Thái Đại Phong, cha con ông Hạnh đã có đơn xin thôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vì nội bộ BTV mất đoàn kết (!?). Nếu đúng như ông Phong nói thì cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đã không còn cơ hội có người đại tại HĐND tỉnh khóa này.



Điều đáng nói là, từ khi văn bản của Hiệp hội do ông Hạnh ký, giới thiệu ông và con dâu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An vào ngày 08/3/2021 thì còn 7 ngày nữa mới đến hạn chốt danh sách, vậy tại sao BTV Hiệp hội không họp lại để đề cử người khác thay thế ông Hạnh, bà Hà? Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An là tổ chức đại diện cho hơn 12 ngàn doanh nghiệp của tỉnh này chứ đâu phải “sân chơi” của riêng 8 vị BTV?

Nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, đến 17 giờ ngày 14/3/2021, ông Phạm Đình Hạnh và bà Lê Thị Ngọc Hà không nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh như văn bản này đề nghị. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cũng không nhận được đơn xin thôi ứng cử của 2 ứng viên này

Bà Hồ Thị Tân- Ủy viên BTV Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An (Giám đốc Công ty CP Quyết Thành) trần tình: “Mấy năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An hoạt động không hiệu quả. Bởi vậy, tôi đã làm đơn xin rút khỏi BTV. Anh Phan Quang, anh Trần Anh Sơn, anh Phan Hưng, anh Nguyễn Giang Hoài là 4 Phó Chủ tịch Hiệp hộ, động viên tôi ở lại nhưng tôi thấy nản”.



Đề cập đến nội dung này, ông Phan Quang và ông Trần Anh Sơn đều từ chối đưa ra ý kiến của mình. Ông Trần Anh Sơn cho rằng: “Những gì cần nói thì nhà báo đã nói rồi. Đúng sai chúng tôi không bình luận. Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn”.



Tác giả bài viết này đã đồng hành với danh nghiệp Nghệ An gần 20 năm qua. Có thể nói rằng, doanh nghiệp Nghệ An phát triển mạnh, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua nhiều thời kỳ. Nếu có vướng mắc trong thủ tục hành chính thì do cán bộ, công chức ở các Sở, ngành, các huyện.



Việc Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An để mất cơ hội có người đại diện tại HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi ngay chính trong những người được tín nhiệm lâu nay. Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An không phải là nơi để ai đó “đánh bóng” hình ảnh của mình, mà là đại diện cho tiếng nói chân chính của cộng đồng doanh nghiệp.