Hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi ở Hà Nam, "yêu râu xanh" bị bắt ở Hà Nội

Trường bị bắt giữ ngày 6/8, theo quyết định truy nã ban hành ngày 13/5.

Chân dung đối tượng Trần Văn Trường - Ảnh: CA tỉnh Hà Nam

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 6/2, tại thôn 4 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, Trường đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của G. (SN 2005) để giở trò đồi bại. Gây án xong, Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục khởi tố bị can đối với Trường về hành vi nói trên và ra quyết định truy nã đối tượng.

Qua rà soát, Công an huyện Bình Lục xác định Trường đã lẩn trốn tại nhiều nơi như TP. HCM, TP. Hà Nội.

Đến ngày 5/8, lực lượng công an xác định Trường lẩn trốn tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Lực lượng công an đã bắt giữ thành công Trường và di lý về Công an huyện Bình Lục để xử lý theo quy định.

Trong diễn biến khác, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm. Đối tượng đã bị Công an huyện Phù Yên thông báo truy tìm.

Đối tượng được xác định là Thào A Lềnh (SN 2008; trú bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Trước đó, ngày 23/7, tại bản Pắc Bẻ B (xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), Thào A Lềnh đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là em Thào Thị T (SN 2006; trú cùng bản với Lềnh).

Ngày 25/7, Lềnh tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave gắn BKS: 26D1-357.45 của anh Thào A Pua trú cùng bản với Lềnh để bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31/7, khi Lềnh đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, TT. Hát Lót, Mai Sơn thì bị Tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng về Công an thị trấn Hát Lót để làm việc.

Cùng ngày, Công an huyện Mai Sơn đã bàn giao Thào A Lềnh cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT