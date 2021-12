Hiện trường kinh hoàng vụ nổ như bom ở Nghệ An: Bàn thờ trên cao bị thổi bay, nhà nứt toác

Khoảng 14h ngày 13/12, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại căn nhà 2 tầng của gia đình anh L. (SN 1988, trú xóm 6, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An).

Người dân xung quanh cho biết, thời điểm trên họ nghe tiếng nổ lớn như bom. Khi sang họ phát hiện chủ nhà là người đầy máu, bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Người dân sau đó đã khẩn cấp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Góc tường phía trước phòng khách bị thủng một mảng lớn. Vị trí này được cho là nơi có nguồn phát nổ.

Your browser does not support the video tag. VIDEO: Hiện trường tan nát của vụ nổ nghi chế pháo ở Nghệ An

Vụ nổ khiến 4 bức tường của phòng khách nứt toác, tách ra khỏi các cột nhà và chờ sập.

Nhiều vết máu vương trên tường nhà.

Kính cửa sổ, bức tường bị tách hẳn với trần nhà. Một bức tường gạch của nhà bên cạnh đổ sập.

Chiếc máy lọc nước đặt ở góc phòng khách hư hỏng hoàn toàn.

Chiếc tivi bị vỡ, bàn thờ trên cao cũng bị thổi bay. Bức tường đầy vết nứt.

Tài sản trong nhà thành đống rác sau vụ nổ.

Đống đổ nát sau vụ nổ kinh hoàng.

Ở cầu thang gỗ và kính lên tầng 2 cũng hư hỏng.

2 con ngõ phía trước và sau của nhà nạn nhân đầy những mẫu giấy vụn. Nghi ngờ nạn nhân L. đang chế pháo thì xảy ra nổ.

Bức tường sau nhà bếp của gia đình anh L. cũng bị vụ nổ làm nứt nẻ.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ