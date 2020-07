Hiện trường "khác lạ" vụ xe Trưởng phòng TN&MT đâm xe làm 1 người tử vong

Chiếc xe bán tải sau khi đâm văng người phụ nữ lên hộ lan, đã kéo lê chiếc xe máy 1 đoạn và dừng lại ở rãnh thoát nước dọc.



Ngày 6/7, PV Báo Giao thông có mặt tại km 110+980 QL48 đoạn qua xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đây là hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT giữa xe bán tải mang BKS 37C-100.26 với xe máy làm 1 người tử vong.

Anh Vi Văn Trung (trú thôn Phương Tiến 2, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) nhà sát hiện trường nơi xảy ra vụ việc cho biết: Chiều hôm đó, 2 vợ chồng đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng ồn ào giật mình tỉnh giấc. Mình đi ra cửa thì thấy rất đông người tụ tập, lại gần mới biết có tai nạn.

“Lúc mình ra, thấy xe bán tải đè lên xe máy ở ngay rãnh nước sát cổng nhà. Chị Hà (vợ anh Lữ Văn Tiến- Trưởng Phòng TN&MT huyện Quế Phong) ngồi cạnh xe khóc nức nở. Mọi người hỏi thì chị bảo vừa lái xe gây tai nạn, còn không thấy anh Tiến ở đó. Phía bên kia đường có 1 người phụ nữ nằm bất tỉnh. Mọi người không đưa đi viện nữa vì bảo là đã tử vong”, anh Trung cho hay.

Theo dấu vết tại hiện trường, vị trí va chạm đầu tiên nằm ở làn đường đối diện của chiếc xe bán tải.

Theo quan sát của PV, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường cong cua, cách cầu Phương Tiến 1 chừng 200m về phía Đông. Tại hiện trường vẫn còn vương mảnh vỡ của chiếc xe máy, mũ bảo hiểm và vết xước mặt đường do ô tô cuốn xe máy kéo lê đi 1 đoạn.

Theo dấu vết tại hiện trường, vị trí va chạm nằm ở phần đường bên trái ngược với hướng di chuyển của chiếc xe ô tô bán tải (hướng Quế Phong đi Quỳ Châu). Vị trí va chạm nằm hoàn toàn bên phần xe ngược chiều của xe bán tải, ở đó có 1 vết cày sâu xuống mặt đường bê tông nhựa, sau đó là phần hộ lan bị đâm nghiêng. Tiếp đó, là vết cào mặt đường từ phía làn đường xe máy ngược sang làn đường ô tô ra đến sát rãnh thoát nước dọc. Những vạch sơn do Công an vẽ hiện trường vẫn còn thể hiện rất rõ dấu tích vụ tai nạn.

Sau khi đâm xe máy vào hộ lan của làn đối diện, chiếc xe cuốn xe máy vào gầm rồi vòng trở lại làn theo hướng lưu thông và dừng lại ở rãnh nước.

Nhìn vào hiện trường, bất cứ ai cũng có thể hình dung ra chiếc xe bán tải đã mất lái lao sang làn đường đối diện, đâm vào xe máy rồi va vào hệ thống hộ lan, sau đó vòng trở lại, cho đến khi cả 2 xe mắc ở rãnh dọc mới dừng lại. Vị trí nạn nhân tử vong cũng ở phía hộ lan, tại đây vẫn còn nhiều chân hương do gia đình nạn nhân thắp.

Đáng nói, vị trí xảy ra TNGT cách nhà ông Lữ Văn Tiến chỉ vừa tròn 100m và cách nhà nạn nhân tử nạn chừng 800m.

Anh Hải, một người sống cách đó chừng 20m cho biết: Đây không phải vụ tai nạn đầu tiên xảy ra ở đây. Đoạn này xảy ra TNGT nhiều rồi. Sau Tết âm lịch cũng có 2 xe máy đâm nhau làm 2 người bị thương khá nặng, rồi còn có 1 vụ hai vợ chồng đi chơi nhà ông ngoại về đến đây tự bổ (ngã - PV), nhưng không ai làm sao. Đây là vụ thứ 3, cũng là vụ nặng nhất trong năm nay.

Hiện Công an huyện Quế Phong và Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra làm rõ. Bước đầu, xác định ông Lữ Văn Tiến chính là người cầm lái chiếc xe bán tải khi xảy ra tai nạn. Theo gia đình nạn nhân, sau khi TNGT xảy ra, phía gia đình và trực tiếp có cả ông Tiến đã tới thắp hương chia buồn, tạ lỗi với gia đình.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao Thông