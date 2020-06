Hết chối cãi, Đường Nhuệ thừa nhận hành vi đánh người ở trụ sở công an

Đường 'Nhuệ' đã chịu thừa nhận hành vi đánh người ở trụ sở công an. Ảnh:PLO

Liên quan vụ việc hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đây chính là một trong những cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Đường "Nhuệ" trước khi ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Thái Bình để xem xét, truy tố bị can trước tòa trong thời gian tới.

Cũng trong chiều 11/6, ông Phạm Mạnh Tính - viện trưởng Viện KSND TP Thái Bình - xác nhận cơ quan đã nhận được hồ sơ, kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình chuyển sang để chuẩn bị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa về hành vi "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Trước đó, vào tháng 11/2014, Đường "Nhuệ" đã cho "đàn em" đến nhà bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại TP Thái Bình) yêu cầu bà phải trả nợ cho một người tên N.T.T.G. (trú tại Hà Nội).

Sau đó, bà Lý đã gọi Cảnh sát 113 tới để "giải cứu", nhưng nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Nhóm này còn khống chế ôtô của bà L. đỗ ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài và tiếp tục ngồi ở đó suốt đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi.

Ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

