Hệ thống Siêu thị Vilco Mart24h tại Nghệ An: Bày bán nhiều sản phẩm “trắng thông tin”, không niêm yết giá

Chuỗi siêu thị nhiều tham vọng

Hệ thống siêu thị Vilco Mart24h thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Đầu tư Kết nối yêu thương Việt Nam (viết tắt là: Vilco Group). Chuỗi siêu thị Kết nối yêu thương Vilco Mart2hh là một trong những mảng kinh doanh của công ty này. Chuỗi hệ thống siêu thị này hiện có 11 cơ sở nằm trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và Bắc Ninh.

Vilco Mart24h đóng tại xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Vilco Mart24h đóng tại Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Tại Nghệ An, đây là địa phương có nhiều siêu thị nhất đóng tại 5 điểm gồm: Vilco Mart24h đóng tại xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu; Vilco Mart24h đóng tại Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu; Vilco Mart24h đóng tại xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu; Vilco Mart24h đóng tại xóm 5, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu; Vilco Mart24h đóng tại xóm 8, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu.

Cũng trên Webste http://vilcomart24h.com/gioi-thieu/, công ty này cho biết Vilco Mart24h kinh doanh các sản phẩm về sức khỏe như: Thiết bị y tế các sản phẩm liên quan đến covid, máy lọc nước khoáng kiềm, thực phẩm chức năng, đông trùng hạ thảo, yến, sâm ngọc linh, mật ong thiên nhiên, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo, ngâm gừng, tỏi, nghệ, táo tàu các loại, nước khoáng kiềm phòng ngừa ung thư, rượu vang Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Chi Lê, cà phê, bánh kẹo nội ngoại nhập. Các loại sữa, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm thảo dược, ngũ cốc dinh dưỡng các loại. Thực phẩm sạch, thịt heo thảo dược và đồ tiêu dùng gia đình như gạo, mắm, muối, đường, bột ngọt, đầu ăn, gia vị… Muối ngâm chân trị bệnh mất ngủ, giải độc tố, nước tẩy rửa thảo dược, sản phẩm dành cho thú cưng, sản phẩm làm mới sạch dành cho ôtô, xe máy, tàu thuyền, bán các loại bảo hiểm, cung cấp hoa tươi... và hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng hàng khác.

Nhiều khách hàng phản ánh các điểm kinh doanh tại Nghệ An bày bán nhiều sản phẩm tạp nham không rõ nguồn gốc và nhân viên bán hàng thiếu sự chuyên nghiệp?.

Từ những lời giới thiệu trên, có thể nói Vilco Mart24h kinh doanh đủ các loại hàng hóa, từ cao cấp đến bình dân, từ hàng ngoại đến hàng nội địa… Tuy nhiên, những lời giới thiệu mỹ miều và những tham vọng trên có quá không khi nhiều khách hàng phản ánh các điểm kinh doanh tại Nghệ An bày bán nhiều sản phẩm tạp nham không rõ nguồn gốc và nhân viên bán hàng thiếu sự chuyên nghiệp?.

Nhiều sản phẩm “trắng thông tin”

Sau nhiều ngày “mục sở thị” tại các điểm kinh doanh của chuỗi hệ thống siêu thị này, PV nhận thấy hầu hết, các điểm kinh doanh này “trao” niềm tin cho các khách hàng bằng các sản phẩm “trắng thông tin”, nhiều sản phẩm xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các sản phẩm trắng thông tin, không có tem nhãn thể hiện nơi cung cấp sản phẩm, tên sản phẩm, trọng lượng, giá tiền, ngày đóng gói, ngày sản xuất hay hạn sử dụng.

Có mặt tại Siêu thị Vilco Mart24h (địa chỉ tại Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) PV Thương hiệu & Công luận ghi nhận, rất nhiều sản phẩm tại gian hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống có chữ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ tiếng Việt.

Rất nhiều sản phẩm tại gian hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống có chữ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ tiếng Việt.

Tại Siêu thị Vilco Mart24h (địa chỉ tại xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) PV ghi nhận, tại khu vực bày bán thực phẩm đông lạnh, rất nhiều mặt hàng như: Mực nguyên con đông lạnh, tôm khô, mực khô, cá viên, nem chua, cá biển cắt khúc đông lạnh,… đều không có tem nhãn thể hiện nơi cung cấp sản phẩm, tên sản phẩm, trọng lượng, giá tiền, ngày đóng gói, ngày sản xuất hay hạn sử dụng. Thậm chí, những sản phẩm như: Chân gà rút xương đóng gói, thịt lợn được bỏ vào bao nilon sơ sài và đã có dấu hiệu chuyển màu và đều “trắng thông tin” về sản phẩm.

Các thực phẩm đông lạnh được bỏ chung ngăn với các bao đá lạnh đóng gói sẵn mà nhân viên ở đây cho biết mỗi gói như vậy được bán giá 10 ngàn đồng?.

Khi PV hỏi nhân viên bán hàng một số sản phẩm “lạ” không biết là thực phẩm gì, giá cả thế nào thì nhân viên cũng “lắc đầu” và phải “gọi điện cho người thân” để hỏi lại thông tin. Sau đó, PV mới được nhân viên trả lời lại đó là chả mực, chả cá do có người nhà đi biển đem đến gửi bán?.

Điều đáng nói hơn nữa, các thực phẩm đông lạnh này được để chung ngăn với các bao đá lạnh đóng gói sẵn mà nhân viên ở đây cho biết mỗi gói như vậy được bán giá 10 ngàn đồng?.

Ghé qua các điểm kinh doanh khác đóng tại xóm Bắc Hồng (xã Diễn Hồng), xóm 5 (xã Quỳnh Nghĩa), xóm 6 (xã Quỳnh Yên), các sản phẩm thực phẩm cũng đều trắng thông tin tương tự. Đặc biệt, các điểm kinh doanh này đều có điểm chung là cung cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp của một chuỗi siêu thị lớn. Các nhân viên ăn mặc trang phục tự do. Thậm chí, sau vài lần PV đến một số địa điểm trên thì các nhân viên đều đi vắng, cửa hàng đóng cửa then cài. Khi PV gọi vào số điện thoại in trên biển bảng thì phía đầu dây cho biết “chị đang đi chợ” hoặc “anh đang đi lễ không có nhân viên trực tại cửa hàng”.

Việc không ghi thông tin của sản phẩm rất dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, rất khó cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm và sử dụng sản phẩm đúng cách. Chuỗi siêu thị Vilco Mart24h tại Nghệ An chưa làm đúng các quy định về hàng hóa, để trắng thông tin, đánh đố người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm tại đây.

Siêu thị lớn nhưng không cần niêm yết giá?

Việc công khai niêm yết mức giá mua hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là quy định bắt buộc của pháp luật. Việc niêm yết giá được thực hiện bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên thực tế hiện nay ngoại trừ các siêu thị, chi nhánh, cửa hàng bán lẻ lớn trên địa bàn cả nước thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết thì nhiều đại lý, cửa hàng tạp hóa nhỏ, chợ truyền thống… vẫn chưa đảm bảo thực hiện.

Mặt sản phẩm chủ đạo của Vilco Mart24h nhưng người tiêu dùng rất khó để biết sản phẩm được sản xuất ở đâu, khi nào, hàm lượng ra sao?.

Chuỗi siêu thị Vilco Mart24h tại Nghệ An với hệ thống 5 điểm kinh doanh thể hiện là một trong những chuỗi siêu thị lớn. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Thương hiệu & Công luận, các điểm kinh doanh Siêu thị Vilco Mart24h tại Nghệ An rất ít mặt hàng được niêm yết giá. Vì vậy, rất dễ nhầm lẫn, gây tâm lý khó chịu cho người tiêu dùng mỗi khi muốn mua mặt hàng nào đều phải hỏi nhân viên.

Một số sản phẩm chủ đạo khác của chuỗi siêu thị Vilco Mart24h nhưng được niêm yết giá công khai.

Thời gian gần đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An ra quân nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong dịp Tết Trung thu 2022. Các đội nghiệp vụ đã tiến hành cho cam kết đối với các tiểu thương trong việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá, thu lợi bất hợp pháp. Thế nhưng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã biết đến hoặc tiến hành kiểm tra, xử lý đối với chuỗi siêu thị này chưa?.

Các kệ hàng đều không được niêm yết giá công khai khiến người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn, gây tâm lý khó chịu, mỗi khi muốn mua mặt hàng nào đều phải hỏi nhân viên.

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 177/2013/NĐ-CP, việc niêm yết giá được thực hiện tại các địa điểm sau: 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm); 2. Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 3. Hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 4. Các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Trước thực tế này, đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Hà Vinh

Nguồn tin: Thương hiệu & Công luận