Hé lộ nguyên nhân bất ngờ việc cụ ông 81 tuổi vác dao chém cả nhà em gái

Sáng 7/1, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ cụ ông 81 tuổi bất ngờ dùng dao chém 3 người trong gia đình em gái trọng thương tại xã Chàng Sơn. Danh tính người gây án được xác định là ông Hiền (SN 1939, trú tại xóm Đình, thôn 5, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất).

“Hiện, đơn vi vẫn đang tích cực điều tra, lấy lời khai của đối tượng đồng thời lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật” vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất thông tin thêm.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 6/1, người trong xóm hốt hoảng chứng kiến ông Hiền cầm dao sang nhà em gái chém túi bụi. Hậu quả, khiến 3 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Trong số 3 nạn nhân bị thương, có người em gái của ông Hiền năm nay 70 tuổi và người em rể. Ngoài ra, còn có một người cháu trong gia đình bị thương. Hiện các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, TP.Hà Nội.

Sau khi gây ra sự việc trên, ông Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an xã Chàng Sơn đã bàn giao nghi phạm lên Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu từ lời khai của ông Hiền và những người trong gia đình, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin