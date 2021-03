Hé lộ công ty mai táng duy nhất trên sàn: "Ngon" nhưng không dễ có

Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng duy nhất lên sàn (Ảnh: CPH).

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã CPH) đã được kiểm toán vừa được công bố, trong năm 2020, doanh nghiệp này vẫn có tăng trưởng doanh thu lên 108,9 tỷ đồng dù mức tăng trưởng khiêm tốn (1,4%).

Công ty có 53,8 tỷ đồng doanh thu bán hàng, hơn 4,1 tỷ đồng doanh thu bán thành phẩm và gần 51 tỷ đồng từ cung cấp dịch vụ.

Do giá vốn hàng bán cũng tăng theo, từ 75,2 tỷ đồng năm 2019 lên 76,6 tỷ đồng nên lãi gộp của công ty còn 32,3 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với con số 32,15 tỷ đồng của năm 2019.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đáng kể, lần lượt tăng 37% và gần 7% so với năm 2019, theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức 12 tỷ đồng, giảm gần 12%.

Thuyết minh báo cáo tài chính của Phục vụ Mai táng Hải Phòng cho thấy năm vừa rồi, trong điều kiện dịch Covid-19, doanh nghiệp này chỉ dành gần 340 triệu đồng cho chi phí tham quan, học tập, giảm so với năm 2019. Tuy nhiên, khen thưởng cán bộ, nhân viên lại tăng rất mạnh từ 484 triệu đồng của năm 2019 lên gần 1,1 tỷ đồng.

Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều tăng so với năm 2019. công ty dành 1,45 tỷ đồng chi cho các thành viên trong Hội đồng quản trị trong năm 2020 (tăng so với con số 1,35 tỷ đồng năm 2019) và gần 1,5 tỷ đồng chi cho Ban Giám đốc (năm 2019 là 1,21 tỷ đồng).

Trong đó, thu nhập của Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2020 là 815 triệu đồng (năm 2019 là 770,9 triệu đồng) còn thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2020 là 431,9 triệu đồng (năm 2019 xấp xỉ 428 triệu đồng).

Kết quả kinh doanh của CPH trong 5 năm trở lại đây (đồ họa: Mai Chi/nguồn: BCTC CPH)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 11,34 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 11,54 tỷ đồng của năm 2019. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, Phục vụ Mai táng Hải Phòng có lãi hơn 9 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với năm 2019, tuy nhiên vẫn vượt 6,6% so với chỉ tiêu được giao. EPS đạt 2.060 đồng.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 44 tỷ đồng tương ứng với 4,4 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, sau 3 năm lên sàn, công ty gần như không có giao dịch và trong vòng 1 năm trở lại đây giữ mức giá 3.500 đồng (bằng 1/3 mệnh giá). Theo đó, hệ số giá/lợi nhuận (P/E) chỉ là 1,7 lần. Doanh nghiệp cũng trả cổ tức tiền mặt quanh mức 16%/năm.

Trong cơ cấu cổ đông, UBND thành phố Hải Phòng vẫn đang sở hữu 64,5% vốn điều lệ CPH, 10% thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát. Các cổ đông cá nhân đáng chú ý có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Lê (sở hữu 5,33%); Tổng Giám đốc Phạm Xuân Thư (nắm 0,55%), bà Bùi Thị Tuân (2,36%), Phó Tổng Giám đốc Vũ Văn Phong (1,24%).

Tại ngày 31/12/2020, Phục vụ Mai táng Hải Phòng có gần 112,5 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tới 56,3 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng. Nợ phải trả 62,7 tỷ đồng, tăng gần 12%, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Phục vụ Mai táng Hải Phòng là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực phục vụ mai táng.

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp được chia thành 3 bộ phận hoạt động: bộ phận bán hàng hóa (bán các loại bình, quách, mộ đá), bộ phận sản xuất thành phẩm (sản xuất và bán các mộ đơn, mộ đôi và cơ sở hạ tầng) và bộ phận cung cấp dịch vụ (dịch vụ tang lễ, cải táng, hỏa táng).

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí