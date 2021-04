Hé lộ clip Xuân Trường tươi cười rạng rỡ trong lễ ăn hỏi, giờ đây 'nhà đã có nóc'

Ngày 9/4, đám hỏi của cầu thủ Lương Xuân Trường và vợ Ngô Mai Nhuệ Giang đã diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè hai bên gia đình. Đám hỏi được bảo vệ nghiêm ngặt, không có truyền thông nhưng những tấm hình được 'leak' ra ngoài cũng đủ khiến người hâm mộ ấm lòng cho tình yêu kết trái sau nhiều năm.

Tối cùng ngày, một vài hình ảnh rõ nét về đám hỏi đã được đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó có bức hình nam cầu thủ cùng vợ chụp hình trước background ghi tên hai người. Nhìn nét cười mím chi đã thấy tướng phu thê giữa hai vợ chồng son.

Lương Xuân Trường và vợ có nét cười rất giống nhau.

Cùng với đó, một đoạn clip ngắn dài 18s về Lương Xuân Trường cũng được hé lộ. Có thể thấy, đoạn clip được quay từ xa, phải zoom lên rất nhiều lần, thế nhưng quả đúng như trên mạng thường nói 'chất lượng hình ảnh thấp' nhưng Lương Xuân Trường 'chất lượng cao'. Bởi từ xa đã trông thấy chú rể cười tít mắt cùng người thân, trông rất vui vẻ.

Your browser does not support the video tag.

Clip Lương Xuân Trường cười hạnh phúc trong đám hỏi

Lương Xuân Trường vui vẻ, hạnh phúc vì giờ đây 'nhà đã có nóc'.

Nhiêu đó hình ảnh được hé lộ cũng đủ để cho thấy, nam cầu thủ đang rất hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình vì giờ đây 'nhà đã có nóc'.

Tác giả: Kiwi

Nguồn tin: gioitre.baodatviet.vn