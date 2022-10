Hé lộ bản tường trình gây choáng về đám cưới 'trong truyền thuyết' của Anna Bắc Giang

Báo Công Thương dẫn một nguồn tin cho biết, để tổ chức đám cưới xứng lứa vừa đôi với nhà trai, V.A đã tìm đến Công ty cổ phần Vinamost (Hà Nội) - công ty chuyên tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực để nhờ vả.

Người đàn ông được V.A. thuê giả làm bố trong ngày cưới. (Ảnh: Công thương).

Theo thông tin ghi nhận từ bản tường trình viết tay của người mang tên Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cổ phần Vinamost, cho thấy, đám cưới của V.A chính là một "màn kịch".

Bản tường trình được người viết đề gửi các cơ quan chức năng nêu rõ: "Vào ngày 5/11/2018, công ty tôi có nhận được cuộc gọi của một khách hàng tên là An (thường gọi là Linh Anh - tức N.T.V.A, hay còn gọi là Anna Bắc Giang), sinh năm 1991, quê Việt Yên, Bắc Giang, nơi tạm trú tại một căn hộ ở Time City, có nhờ công ty cho thuê người để tổ chức đám cưới".

“Lý do của việc cô gái này muốn thuê người để tổ chức đám cưới cho mình vì đang mang bầu hơn 5 tháng với bạn trai (thai đôi). Nhà cô dâu mẹ mất sớm, bố lấy vợ 2 và không nuôi dưỡng. Đặc biệt, cần một đám cưới để môn đăng họ đối với nhà bạn trai (do một số lý do cá nhân)”, bản tường trình nêu rõ.

Bản tường trình của anh Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cổ phần Vinamost. (Ảnh: Công thương).

Người này thông tin, sau khi gặp mặt và tiếp nhận yêu cầu từ An, công ty nhận thấy yêu cầu của người này là thuê từ 1-5 người, trong vai người thân họ hàng cô dâu để đứng ra làm lễ ăn hỏi cho cô dâu nhằm giúp cô dâu danh chính ngôn thuận về nhà chồng.

Cô này cho biết, do gia đình thật nhà cô dâu không thể đứng ra tổ chức nên nếu cô dâu không có lễ ăn hỏi thì coi như những đứa con trong bụng có thể sẽ không có bố.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của cô dâu và gia đình nhà chú rể, công ty nhận thấy: Cô dâu có điều kiện để tự làm chủ cuộc sống của mình (có nhà, xe, và kinh doanh túi xách). Gia đình chú rể là công chức hiền lành và coi cô dâu như con cháu trong nhà.

Bản tường trình và các giấy vay tiền của V.A. (Ảnh: Công thương).

Xét ngành nghề của công ty đăng ký hoạt động phù hợp và đủ điều kiện nên công ty Vinamost chấp thuận cho An thuê nhân sự để vào vai các thành viên nhà cô dâu như: bố, bác, cô, chú, anh chị em họ. Thông tin về quê quán và nghề nghiệp, hoàn cảnh từng người sẽ do cô dâu "sắp xếp" và có nhiệm vụ tiếp đón nhà trai.

"Sau một số lần gặp gỡ giữa hai gia đình và đi đến thống nhất cách tổ chức đám cưới thì An có yêu cầu công ty cung cấp thêm khoảng 300 nhân sự với lý do nhà trai tổ chức to và mời nhiều nên nhà gái cũng cần số lượng người tương xứng để giữ thể diện với nhà trai. Cô An có đứng ra thuê một căn biệt thự hơn 200 mét vuông ở bán đảo Linh Đàm để đón tiếp nhà trai và tổ chức lễ ăn hỏi tại đây", người này cho biết thêm.

Nguồn tin trên dẫn lời Giám đốc công ty Vinamost, sau khi thực hiện xong lễ ăn, An tiếp tục yêu cầu công ty cho thuê gần 300 nhân sự vào vai họ hàng và bạn bè để tổ chức hôn lễ cùng nhà trai tại khách sạn Marriott Hà Nội, vào ngày 31/12/2018.

Do đó, số tiền chi phí cho nhân sự tăng vọt từ 20-30 triệu thành hơn 400 triệu, cùng số tiền khoảng hơn 200 triệu, kèm chi phí ăn uống, mua đồ, quà và thuê xe của đoàn trước đó trong những lần gặp nhà trai.

Cô nàng bị tố tổ chức lễ cưới với một số người khác để lừa đảo.

An đã thực hiện thanh toán cho công ty gần 300 triệu và hứa sau khi cưới xong sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, dù đã chính thức về nhà chồng, song sau 4 lần thất hẹn An mới thanh toán nốt số tiền hơn 100 triệu và đến thời điểm ông Thiện viết tường trình, vẫn còn nợ 25 triệu chưa thanh toán.

Thậm chí, sau khi hôn lễ được tổ chức thành công, theo thoả thuận ban đầu, hợp đồng ký kết sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, An lại tự ý liên hệ riêng và yêu cầu 3 nhân sự của công ty là ông Tiến (vai bố), ông Đông và cô Thúy (vai bác) tiếp tục gặp gỡ nhà trai dịp Tết và một số sự kiện khác từ phía nhà trai mà không có bất cứ thông báo nào với công ty Vinamost và cả các nhân sự này cũng không có thông báo gì về việc An tiếp tục thuê với công ty.

Đến ngày 28/2/2019, công ty của anh Thiện mới được cô Thúy thông báo An đã vay nợ và có dấu hiệu lừa đảo từ người thân quen, họ hàng nhà chồng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội liên tục có những bài đăng “tố” Tina Duong hay Anna Bắc Giang (tên thật N.T.V.A, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền của nhiều người nhưng không trả.

Đặc biệt, một trong những sự việc khiến cái tên Tina Duong, hay Anna Bắc Giang trở nên 'hot' và khiến nhiều người tò mò là từ vụ cô gái này lên kịch bản 'giả' cho chính đám cưới của mình.

Cô được cho là đã chịu chi một số tiền lớn để thuê một dàn họ hàng, bạn bè đại diện nhà gái với mác 'con nhà trâm anh thế phiệt' khiến sự việc của cô được nhiều người ví von là “vô tiền khoáng hậu”, hay đám cưới “trong truyền thuyết”.

