HĐND nhiều tỉnh, thành quyết sách hàng loạt vấn đề quan trọng

Sáng 12/8, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI bế mạc kỳ họp thứ 2, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mặc dù rút ngắn thời gian họp xuống còn 1,5 ngày, không có nội dung chất vấn nhưng kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hải Phòng khóa XVI vẫn dành thời gian để Chủ tịch UBND TP báo cáo giải trình các ý kiến mà nhiều cử tri quan tâm, như: công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới, bất cập trong xử lý môi trường, rác thải tại các địa phương...

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ, ưu tiên hàng đầu của TP Hải Phòng giai đoạn hiện nay là phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hải Phòng đang gấp rút chuẩn bị các trang thiết bị, nâng cao năng lực xét nghiệm, bảo đảm năng lực khám chữa bệnh cho khoảng 2.000 ca mắc COVID-19.

Cùng với ngân sách thành phố đã bố trí và nguồn xã hội hóa, Hải Phòng đang tiếp tục cân đối nguồn thu, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để bổ sung mua sắm thiết bị phục vụ chống dịch; đồng thời, tập trung tìm kiếm nhiều nguồn, nhiều loại vaccine để sớm tiêm phòng ngừa COVID-19 cho người dân thành phố.

Trước kiến nghị của người dân về tình trạng nhiều hộ dân tại Hải Phòng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có đất, ông Nguyễn Văn Tùng cho biết, sẽ phân thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất: Trước đây luật là giao bìa đỏ trước khi giải phóng mặt bằng. Khi giải phóng mặt bằng khó khăn, nhân dân vẫn cầm bìa; trong khi đó nhân dân đã nộp tiền sử dụng đất và di chuyển đi vị trí khác. Nhóm thứ hai liên quan đến sai phạm của một số địa phương, như: ký khống chỉ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thành phố sẽ bóc tách các nội dung này để xử lý các trường hợp. Chủ tịch TP Hải Phòng hứa với các đại biểu từ giờ đến cuối năm sẽ giải quyết các trường hợp nóng nhất.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Chủ trương đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352; Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Vạn Mỹ; đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi; tu bổ đê, nâng cấp đê điều xung yếu năm 2021... HĐND TP Hải Phòng cũng thống nhất không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021; vì vậy, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 là rất nặng nề.

Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị UBND thành phố cần tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021. Trong đó, xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID - 19 là nhiệm vụ quan trọng số 1 trong các tháng cuối năm 2021. Thứ 2: Xây dựng phương án huy động nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển của thành phố cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025, bảo đảm triển khai các dự án, các chương trình mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Ngày 12/8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Kỳ họp này diễn ra trong 2 ngày, rút ngắn 1 ngày so với dự kiến, tập trung chất vấn nhiều vấn đề và giải quyết các kiến nghị của cử tri phát sinh trên địa bàn.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Quảng Bình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng hơn 5,6%; nông nghiệp được mùa toàn diện, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản vượt kế hoạch; công nghiệp phát triển ổn định và tăng khá so với cùng kỳ. Đến hết tháng 7, thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình đạt 77% dự toán.

Có 137 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị như tình trạng giá nguyên, vật liệu và bất động sản tăng cao đã gây nhiều hệ lụy cho đầu tư phát triển; công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh gặp nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; nợ đọng thuế còn cao; đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri Quảng Bình cũng quan tâm chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ thôn, bản, rà soát hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá khách quan và toàn diện tình hình, phân tích sâu những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân. Yêu cầu đặt ra là HĐND tỉnh phải có những giải pháp thật cụ thể, đồng bộ nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 với các đợt bùng phát gần đây đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tuy nhiên 6 tháng đầu năm tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện khá hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.





Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá, tăng trưởng kinh tế đạt gần 7,2%, cao nhất khu vực ĐBSCL. Lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển của tỉnh. Công nghiệp tăng trưởng mạnh với mức tăng gần 12,8%, chủ yếu do các dự án điện gió đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 2.361 tỷ, đạt hơn 70% dự toán, tăng gần 28% so cùng kỳ…

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cơ bản được thực hiện tốt. UBND tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tỉnh đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí dự kiến chi hơn 261 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 109 tỷ đồng.





Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, để đạt được mức tăng trưởng từ 9 - 10% theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra thì nhiệm vụ từ nay đến cuối năm hết sức nặng nề khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi việc lãnh đạo, chỉ đạo phải kịp thời, sáng tạo cùng với sự nỗ lực, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, chỉ ra những nguyên nhân đạt được, những hạn chế, đề xuất giải pháp để thực hiện từ nay đến cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc kỳ họp thứ 2 . Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại địa phương, kỳ họp lần này đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 8 điểm cầu để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng qua, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP- giá so sánh năm 2010) vẫn đạt hơn 22.200 tỷ đồng, tăng 9,11%. Tổng thu ngân sách đạt 3.595 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ; các hoạt động văn hoá – xã hội duy trì ổn định; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu cho ý kiến về giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021; thảo luận, thông qua các nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk 5 năm tới.

Trong đó đáng chú ý là nội dung ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh...

Tại 8 điểm cầu, trước khi dự kỳ họp, các đại biểu đều được test nhanh kháng nguyên SARS – CoV2 và được bố trí ngồi giãn cách, đeo khẩu trang để thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch./.

