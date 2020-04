Hậu lùm xùm chơi bóng cười, Trang Lou tiếp tục có 'động thái lạ' khiến dân mạng chú ý

Gia đình Trang Lou – Tùng Sơn là một trong những “hot family” sở hữu lượng fan đông đảo và được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Cặp đôi luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh gia đình hạnh phúc, văn minh và chưa bao giờ vướng phải scandal nào. Tuy nhiên, vừa qua, lùm xùm hút bóng cười trong thời gian cách ly xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến đến cặp vợ chồng Trang Lou – Tùng Sơn.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trang Lou tiếp tục nhận được nhiều chú ý khi đăng tải bức ảnh cùng caption được trích trong một bài hát tiếng Anh. Cụ thể, cô nàng chia sẻ: “When the night has come. And the land is dark. And the moon is the only light we’ll see. No I won’t be afraid, no I won’t be afraid. Just as long as you stand, stand by me”. (Tạm dịch: Khi màn đêm bao phủ khắp nơi và ánh trăng là thứ gì nhất chúng ta nhìn thấy. Không, tôi sẽ chẳng sợ hãi đâu. Chỉ cần bạn còn ở cạnh tôi).

Ngay sau đó, chia sẻ này của Trang Lou được dân mạng đồn đoán rằng cô nàng vẫn ổn vì luôn có fans ở bên. Dưới bình luận, dân mạng đã bày tỏ sự động viên và cũng vui mừng trước sự trở lại này của 9X.

Trước đó, khi những ồn ào bắt đầu nổ ra, Trang Lou chọn cách im lặng và không lên tiếng giải thích gì thêm. 10 ngày sau hậu scandal, cô nàng mới có động thái đầu tiên là đăng tải một đoạn clip quay lại quá trình vẽ bức tranh “Xoài Fam” theo phong cách chibi.

Mọi người cũng cho rằng có thể đây là cách Trang Lou đang ám chỉ việc mình vẫn ổn.

Trang Lou tên thật là Phạm Thu Trang, được công chúng biết đến là em gái của Huyme – hot vlogger Việt đình đám đời đầu. Bên cạnh đó, chuyện tình thanh xuân của cô nàng với hotboy Tùng Sơn cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ, xuýt xoa. Từ khi kết hôn, cặp đôi bắt đầu trở thành hình mẫu của những ông bố, bà mẹ trẻ trung, hiện đại. Trang Lou – Tùng Sơn nhận được sự chú ý lớn của công chúng nhờ thường xuyên chia sẻ bí quyết chăm sóc con cùng những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: Saostar.vn