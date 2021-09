Hát karaoke trong mùa dịch, chủ quán và khách bị phạt 102,5 triệu đồng

Chiều nay (21/9) thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Khoảng 21h30, ngày 20/9, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke MILANO, tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên do N.V.H (SN 1988, trú tại thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu, huyện Việt Yên) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, Công an huyện Việt Yên phát hiện cơ sở có 7 phòng hát đang hoạt động, với tổng số 40 khách.

Hiện trường xử lý vi phạm của Công an huyện Việt Yên. Ảnh: CABG.

Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở trên về hành vi “Hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 11, Nghị định 167 với số tiền 7,5 triệu đồng.

“Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117 với số tiền 15 triệu đồng.

Xử phạt 40 khách hát, với mức phạt 2 triệu đồng/khách theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12, Nghị định 117.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông