Hành trình phá án: Thiếu nữ chết ở phòng trọ sau tiếng hô 'trộm'

Công tác điều tra gặp khó khăn do đêm tối, nhân chứng vụ việc không có, khu trọ bình dân cũng không lắp camera an ninh… Tại hiện trường, Công an phát hiện một đôi dép lạ, màu trắng hiệu Vduwa. Nhận định đó có thể của kẻ gây án để lại. Công an cũng phát hiện nạn nhân bị mất 1 điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ và một số giấy tờ tùy thân.